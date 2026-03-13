Instagram dejará de asegurar su sistema de mensajes directos con cifrado de extremo a extremo desde este 8 de mayo de 2026. Una decisión tomada por Meta tras darse cuenta de que la función era utilizada por una proporción reducida de usuarios. El cambio afectará a los chats que tenían activada esta modalidad de privacidad, que impedía que terceros, incluida la propia empresa, pudieran leer el contenido de las conversaciones.

La compañía comenzó a informar a los usuarios dentro de la App y actualizó su página oficial de ayuda para explicar el proceso. Quienes tengan conversaciones protegidas con este sistema recibirán instrucciones para descargar mensajes, fotos u otros archivos antes de que el soporte se elimine, ya que después de la fecha límite podrían perder acceso a ese contenido.

Mensajes en Instagram sin cifrado

El cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos de Instagram se introdujo progresivamente a partir de 2023, después de que Meta lo incorporara en WhatsApp y Messenger. Esto permitía que únicamente los participantes de una conversación puedan ver o escuchar los mensajes enviados, ya que el contenido se cifra en el dispositivo del remitente y solo se descifra en el del destinatario.

Según explicó la portavoz de Meta, Dina El-Kassaby Luce, la empresa decidió retirar la función porque «muy pocas personas» la utilizaban en los mensajes directos. En paralelo, indicó que quienes quieran continuar utilizando mensajería con cifrado de extremo a extremo pueden hacerlo en WhatsApp, donde esta protección está activada por defecto, o en Messenger para mensajes personales.

De acuerdo con la documentación publicada en el centro de ayuda de Instagram, los usuarios deberán actualizar la aplicación si utilizan una versión antigua antes de poder descargar los datos de los chats afectados. Las conversaciones protegidas por E2EE requerían que ambos participantes activaran manualmente la función.

Detractores al E2EE

La incorporación de cifrado en servicios de redes sociales generó debate entre autoridades y organismos encargados de la seguridad infantil. Algunos fiscales estatales en Estados Unidos criticaron la tecnología al considerar que dificulta la detección y el reporte de casos de explotación sexual infantil en plataformas digitales.

En una demanda presentada por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, se alegó que el cifrado podía impedir que la empresa detectara y reportara este tipo de delitos en los mensajes privados. Por su parte, el fiscal general de Nevada calificó anteriormente la adopción del sistema como una medida que «obstaculiza drásticamente» el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, otras plataformas han optado por no incorporar esta tecnología en sus sistemas de mensajería. TikTok, por ejemplo, señaló en declaraciones a la BBC que no planea añadir cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos debido a consideraciones relacionadas con la seguridad y la capacidad de revisión de conversaciones cuando sea necesario.