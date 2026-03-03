La consultora tecnológica Accenture acordó comprar la división de conectividad de Ziff Davis, que incluye las plataformas Speedtest, Downdetector y otros servicios de análisis de redes agrupados bajo la marca Ookla, en una transacción valorada en 1.200 millones de dólares en efectivo.

La venta transferirá a Accenture varias herramientas ampliamente utilizadas para medir la velocidad de internet y detectar fallas en servicios digitales, con el objetivo de ampliar el uso de datos de red en servicios empresariales y de inteligencia artificial. Eso sí, el acuerdo todavía debe superar aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre, y ambas compañías prevén completar la operación en los próximos meses.

La división que incluye Speedtest y Downdetector

Como le decía, la unidad que pasará a manos de Accenture reúne varias marcas vinculadas al análisis de redes y conectividad. Entre ellas se encuentran Ookla, responsable de Speedtest, junto con Downdetector, Ekahau y RootMetrics, productos altamente utilizados para pruebas de rendimiento, diseño de redes Wi-Fi y monitoreo de incidentes en plataformas digitales.

Estas herramientas permiten recopilar información sobre el desempeño de redes fijas, móviles y Wi-Fi, además de detectar interrupciones en servicios en línea. Según Accenture, los datos generados por estas plataformas podrán utilizarse para apoyar a proveedores de servicios en la nube y a empresas que desarrollan infraestructuras de inteligencia artificial.

Ziff Davis compró Ookla en 2014 y desde entonces integró el negocio dentro de su cartera de productos digitales. El grupo también es propietario de medios y plataformas tecnológicas como CNET, IGN y Eurogamer.

Un dato no menor y de interés para los usuarios es que Accenture indicó que planea mantener el funcionamiento de Ookla y sus productos tal como operan actualmente, mientras integra los datos generados por estas plataformas en sus servicios de consultoría tecnológica.