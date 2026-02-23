La próxima serie de teléfonos Galaxy S26 va a tener un modelo de IA más integrado de forma nativa. A lo que ya hacen con Gemini, y de forma propia con Bixby, ahora se suma Perplexity como nuevo agente dentro de Galaxy AI, con activación por controles físicos como el botón lateral del teléfono y por voz usando la frase «Hey Plex», tendiendo acceso integrado a las Apps del sistema.

De acuerdo con lo dicho oficialmente por la surcoreana, Perplexity funcionará como una aplicación independiente, pero al mismo tiempo estará integrado a nivel de sistema dentro de Galaxy AI. El modelo y agente tendrán acceso a Samsung Notes, Clock, Gallery, Reminder y Calendar, además de determinadas aplicaciones de terceros que la compañía no detalló por ahora (habrá que esperar el lanzamiento del miércoles).

Por otro lado, Samsung explicó que Galaxy AI fue diseñado para operar con conexiones profundas en el marco del sistema operativo, comprendiendo el contexto del usuario y reduciendo la necesidad de alternar entre aplicaciones o repetir comandos. Bajo este enfoque, Perplexity permitirá ejecutar flujos de trabajo con múltiples pasos dentro del dispositivo.

Won-Joon Choi, presidente, director de operaciones y responsable de la oficina de I+D de la división Mobile eXperience de Samsung Electronics, señaló que la compañía busca ofrecer mayor elección, flexibilidad y control en la realización de tareas complejas, y describió a Galaxy AI como un orquestador que reúne distintas formas de inteligencia artificial en una experiencia unificada.

Perplexity es uno de varios en Galaxy AI

Se supone que la ampliación del ecosistema responde a datos internos de Samsung que indican que casi 8 de cada 10 usuarios utilizan más de dos tipos de agentes de IA según la tarea. En ese punto es que Galaxy AI ‘evoluciona’ para admitir una selección integrada de agentes, permitiendo a los usuarios elegir la experiencia que mejor se adapte a sus rutinas. Sobre todo si pagan por alguno en específico.

Samsung indicó además que próximamente anunciará información adicional sobre los dispositivos compatibles y las experiencias específicas incluidas dentro de esta expansión de Galaxy AI. Nuevamente, el evento Unpacked 2026 es este miércoles y ahí se presentarán con más detalles todas estas nuevas integraciones.