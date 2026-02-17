Este rumor (o posible filtración) podría poner a Apple dándole un gran espaldarazo a una interesante tecnología de Samsung, incluso antes de que debute oficialmente. Esto es porque, según un reporte de la firma de análisis Omdia citado por el filtrador Ice Universe, Apple evalúa incorporar en futuros MacBook una tecnología de pantalla que limita la visibilidad lateral para proteger la información mostrada en pantalla.

Esta función, basada en desarrollos recientes de Samsung, bloquearía la visualización del contenido en la pantalla desde ángulos laterales y sería una herramienta que refuerza la privacidad en espacios públicos. Su llegada, no obstante, se proyecta recién para 2029, pero en el caso de Samsung, no debemos esperar mucho. Esta debutaría primero en el Samsung Galaxy S26 Ultra, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 de febrero.

Y esto último no es un rumor, ya que Samsung anunció la función (oficialmente) a finales de enero y la posicionó como una de las principales novedades de su nueva generación de teléfonos.

La privacidad que podría llegar al MacBook

El sistema se apoya en la tecnología Flex Magic Pixel OLED, capaz de controlar la dirección de la luz a nivel del píxel. Cuando se activa, la pantalla mantiene la claridad para quien está frente al dispositivo, pero oscurece o distorsiona la imagen para quienes la observan desde los lados.

According to a report released by market research firm Omdia on February 16, Samsung Electronics’ latest privacy display technology, introduced in the Galaxy S26 Ultra, is also expected to be applied to Apple MacBook laptops by 2029. — Ice Universe (@UniverseIce) February 16, 2026

A diferencia de los filtros físicos tradicionales, que reducen brillo y precisión de color de forma permanente, esta herramienta puede activarse o desactivarse mediante software. Además, permite ajustes selectivos, como proteger solo notificaciones, campos de contraseña o determinadas Apps, en lugar de aplicar un bloqueo total.

Samsung indicó que el desarrollo tomó cinco años de ingeniería y pruebas. La compañía mostró ejemplos en los que datos sensibles, como códigos PIN o mensajes emergentes, quedan ocultos para terceros situados en ángulos laterales.

Ahora, volviendo al rumor de los MacBook y según Omdia, Apple podría adoptar una tecnología similar en su línea de portátiles hacia 2029. La previsión coincide con el calendario esperado de transición a paneles OLED en los portátiles de la compañía. Los modelos Pro serían los primeros en recibir este tipo de pantallas, seguidos posteriormente por el resto de la gama.

Eso sí, la implementación en laptops implicaría retos adicionales. Escalar la tecnología a paneles de 13 a 16 pulgadas requeriría ajustes técnicos, ya que las pantallas de mayor tamaño son más visibles en entornos como oficinas, trenes o cafeterías. De igual forma, como buen rumor, es importante destacar que, por ahora, se trata de una estimación basada en la cadena de suministro y no de un anuncio oficial por parte de Apple.