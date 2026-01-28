Sony publicó la lista de juegos mensuales para PlayStation Plus correspondientes a febrero 2026, que estarán disponibles para los que pagan por este servicio desde el martes 3 del mismo mes. La selección incluye cuatro títulos para PS5 y PS4, encabezados por Undisputed y acompañados por Subnautica: Below Zero, Ultros y Ace Combat 7: Skies Unknown. La actualización afecta a los usuarios de todos los planes del servicio y define el catálogo que podrá reclamarse sin costo adicional durante el período vigente.

Como siempre, los juegos reemplazan a los del mes previo (enero) y permanecerán accesibles en la biblioteca de los usuarios mientras mantengan activa su suscripción. Según el anuncio oficial, los títulos de febrero podrán reclamarse hasta el lunes 2 de marzo, fecha en que se renovará nuevamente.

Juegos mensuales de PlayStation Plus en febrero 2026

El principal estreno del mes es Undisputed, un juego de boxeo disponible en PS5 que debutó originalmente en 2024. El título reúne a decenas de boxeadores y propone combates basados en simulación, con distintos estilos y categorías de peso. Su inclusión marca la llegada de un juego del género al catálogo mensual tras varios años sin propuestas similares de gran alcance.

También está Subnautica: Below Zero, disponible en PS4 y PS5. Una experiencia de supervivencia ambientada en una región ártica del planeta 4546B. El juego amplía el universo de Subnautica con nuevos biomas, mayor presencia de exploración terrestre y mecánicas centradas en el control de la temperatura y la gestión de recursos.

Por otra parte, se suma Ultros, un título independiente de acción y exploración para PS4 y PS5, que combina combates cuerpo a cuerpo con un sistema de progresión basado en ciclos y desbloqueo de habilidades. Su apartado visual y estructura lo ubican dentro del género metroidvania, con énfasis en la exploración no lineal.

El cuarto juego es Ace Combat 7: Skies Unknown, lanzado originalmente en 2019 para PS4. El título propone combates aéreos arcade con una amplia selección de aeronaves y una campaña centrada en misiones de combate táctico.

Y ojo, no es malo recordar que antes de la actualización de febrero 2026, los suscriptores a PlayStation Plus todavía pueden añadir a su biblioteca los juegos de enero. ¿Cuáles? Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper, hasta la noche del 2 de febrero.