Desde hoy, 28 de enero de 2026, los usuarios de Mac e iPad ya pueden pagar por Creator Studio, el nuevo paquete de aplicaciones creativas de Apple que reúne herramientas profesionales de video, audio e imagen bajo un modelo de suscripción mensual (estilo Adobe). El servicio, anunciado por la compañía hace unos días, entra hoy en funcionamiento y habilita herramientas que hasta ahora no estaban disponibles para el público general.

Creator Studio cuesta $12,99 USD al mes o $129 USD al año, con un plan para estudiantes de menor costo, y concentra en un solo paquete, reconocidas aplicaciones para la producción audiovisual y gráfica. Este incluye a Final Cut Pro, Logic Pro y Pixelmator Pro en Mac y iPad, además de Motion, Compressor y MainStage en Mac, junto con contenido ‘prémium’ (como lo llama la compañía) en Keynote, Pages y Numbers.

Y para quienes compraban las Apps de forma individual, hay que destacar que las versiones incluidas en Creator Studio desbloquean herramientas que no están disponibles fuera de la suscripción. Y, lamentablemente, Apple tampoco permite contratar Apps por separado dentro del paquete, que se ofrece únicamente como plan integral.

Funciones activas en Creator Studio

Con la disponibilidad del servicio, Final Cut Pro trae búsqueda por transcripción y búsqueda visual dentro de clips, además de mejoras en detección de ritmo para facilitar la sincronización entre imagen y música. En Logic Pro, se habilitan herramientas de análisis de audio y MIDI, junto con acceso ampliado a loops, instrumentos y recursos sonoros.

Uno de los cambios más importantes es la llegada de Pixelmator Pro al iPad, que por primera vez cuenta con una versión completa del editor en este dispositivo (y sistema operativo). La aplicación suma nuevas funciones de deformación de capas, herramientas para maquetas rápidas y un rediseño visual alineado con el resto del paquete.

Pixelmator Pro en iPad,

En el caso de Keynote, Pages y Numbers, Creator Studio desbloquea un Content Hub con recursos gráficos libres de regalías, plantillas prémium y funciones automáticas para generación de contenidos y análisis de datos, además de herramientas de Super Resolution para escalar imágenes.

Un paquete pensado para producción digital

Hay que dejar en claro que Creator Studio se concentra en trabajos ligados al video, audio y gráficos digitales, sin cubrir funciones de diseño editorial o producción impresa. El paquete apunta a creadores que producen contenido para plataformas sociales y video en línea, con herramientas integradas dentro del ecosistema Apple. En ese sentido, la suite de Adobe puede que sea más completa si tu trabajo es más ‘tangible’ que digital (por ejemplo, una revista en papel).

Para utilizar el servicio, debes tener iOS 26, iPadOS 26 o macOS 26, además de equipos compatibles con chips Apple Silicon o procesadores equivalentes en iPad. Creator Studio incluye un mes de prueba gratuita para nuevos usuarios y permite compartir la suscripción con hasta cinco miembros de un mismo grupo familiar.