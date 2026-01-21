HONOR oficializó la venta en Chile del «Magic8 Lite», un smartphone que combina resistencia de nivel industrial (según la compañía), cámara de 108 megapíxeles y una batería de 8.300 mAh diseñada para ofrecer hasta seis años de durabilidad. Con esta incorporación a la serie Magic, la empresa china refuerza su presencia en la gama media, apostando por materiales de alta ingeniería y herramientas impulsadas por inteligencia artificial.

Este lanzamiento también destaca por un hecho singular: el celular resistió una caída desde 6,13 metros de altura en Dubái (allá el modelo se llama X9d 5G), logro con el que obtuvo el Récord Guinness por «la caída más alta de un smartphone». Un resultado que de cierta forma respalda las mejoras estructurales aplicadas a su diseño y posiciona al modelo entre los más resistentes del mercado.

Resistencia certificada y pantalla de alto rendimiento

Por lo mismo, Magic8 Lite incorpora la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, que acredita su protección ante caídas, agua y polvo. Su estructura utiliza la tecnología HONOR Anti-Drop, basada en un fluido no newtoniano flexible que se endurece con el impacto, junto a una arquitectura de seis capas. Además, cuenta con la Certificación de Fiabilidad Integral de 5 Estrellas de SGS y los sellos IP69K e IP68, que garantizan su integridad ante chorros de agua a alta presión y temperaturas extremas.

La pantalla curva AMOLED de 6,79 pulgadas ofrece resolución 1.5K, brillo de 6.000 nits y frecuencia de actualización de 120Hz, asegurando buena visibilidad incluso bajo luz solar directa. Además, el equipo incluye funciones de protección ocular como Atenuación PWM de 3.840Hz, Pantalla Nocturna Circadiana y Atenuación Dinámica, orientadas a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado.

Magic8 Lite: cámara y batería impulsadas por IA

Respecto a sus capacidades fotográficas, el teléfono viene con un sistema fotográfico de 108MP Ultra-Sensing con doble estabilización (OIS + EIS) y certificación CIPA 5.0, capaz de registrar imágenes detalladas y videos estables. También integra herramientas basadas en IA Generativa, como el borrado y recorte de objetos, la expansión de imágenes y funciones de retoque facial o eliminación de reflejos. Funciones que ya les hemos presentado previamente en revisiones con otros equipos de la marca.

Su batería de 8.300mAh de silicio-carbono es la de mayor densidad en su categoría. Permite operación en temperaturas entre -30 °C y 55 °C, ofrece modo Ultra Ahorro para extender el uso con el 2 % de carga y soporta HONOR SuperCharge de 66W junto con carga inversa de 7.5W para compartir energía con otros dispositivos.

El smartphone está impulsado por el procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 y el sistema MagicOS 9.0, basado en Android 15. Incluye funciones de productividad como Magic Portal, que facilita el intercambio de contenido entre aplicaciones, y HONOR Notas, con transcripción de voz y traducción en tiempo real.

El Magic8 Lite ya está disponible en Verde Esmeralda y Negro Medianoche en tiendas y operadoras del país, además del sitio oficial de HONOR Chile (desde el 29 de enero), con un precio de lanzamiento de $429.990 CLP.