Estas no son buenas noticias, porque Asus confirmó la suspensión indefinida de su división de teléfonos inteligentes y el cierre de nuevos desarrollos en las líneas Zenfone y ROG Phone. Esto debido a una decisión estratégica anunciada por su presidente Jonney Shih durante un evento corporativo en Taipéi.

¿Y qué pasará? La compañía reasignará sus recursos de investigación y desarrollo al segmento de inteligencia artificial aplicada a hardware físico, incluyendo robots y gafas inteligentes, áreas que define como prioritarias en su nuevo rumbo industrial. Poniendo fin, al menos por ahora, a más de una década de presencia de Asus en el mercado de los celulares.

Según Shih, la empresa no tendrá nuevos modelos «en un futuro cercano» y adoptará una posición de espera indefinida respecto a su regreso al sector. No obstante, se mantendrán las actualizaciones de software, soporte técnico y garantías para los dispositivos actualmente en uso. Algo muy similar a lo que hizo LG cuando se retiró también de este mercado.

Asus y su reorientación hacia el negocio de la IA

Este cambio se ejecuta tras un ejercicio financiero sólido: Asus tuvo 738.910 millones de dólares taiwaneses en ingresos en 2025, un aumento del 26,1 % respecto al año anterior, impulsado principalmente por la duplicación de su negocio de servidores de inteligencia artificial. La compañía considera que este rendimiento valida su decisión de concentrar esfuerzos en soluciones de «Physical AI», que abarcan robótica y productos de asistencia inteligente.

Durante la presentación, Shih explicó que la empresa busca posicionarse en la llamada cuarta revolución industrial, aprovechando su experiencia en plataformas de Qualcomm para trasladar conocimientos y personal al desarrollo de portátiles comerciales basados en Snapdragon X y nuevos dispositivos de IA bajo la plataforma Dragonwing.

El adiós al Zenfone y ROG Phone

El aviso de ‘pausa indefinida’ conlleva el cierre operativo de dos de sus gamas más reconocidas: los Zenfone, que se distinguían por su tamaño compacto, y los ROG Phone, diseñados para el público gamer. Los últimos modelos, ROG Phone 9 FE y Zenfone 12 Ultra, no alcanzaron las ventas esperadas, lo que reforzó la decisión de suspender el desarrollo móvil.

Finalmente, y un dato no menor para considerar, Asus reconoció que la presión por los costes de componentes, en particular la memoria, y el aumento de la competencia en el sector, también contribuyeron a definir esta retirada.