YouTube anunció una actualización en sus herramientas de búsqueda que permitirá a los usuarios excluir los Shorts de los resultados. La medida, confirmada en su foro oficial de soporte, responde a solicitudes de quienes prefieren encontrar contenidos de formato largo sin la interferencia de los clips breves que dominan la plataforma. El nuevo filtro aparece en el menú «Tipo», desde donde ahora se podrá elegir si se desean ver únicamente videos convencionales o los de formato corto.

Además de esta función, YouTube modificó varios de sus filtros y nombres dentro de las opciones avanzadas. El menú «Sort by» (ordenar por) pasó a llamarse «Prioritize» (priorizar), mientras que la opción «View count» (número de vistas) fue sustituida por «Popularity» (popularidad), un criterio que combina métricas como el número de visualizaciones y el tiempo de reproducción para determinar la relevancia de un vídeo.

Cambios en los filtros y eliminación de opciones previas

La actualización también eliminó dos filtros que no funcionaban como se esperaba y generaban quejas entre los usuarios: «Upload Date – Last Hour» (fecha de carga – última hora)) y «Sort by Rating» (ordenar por calificación). Según la información publicada en la comunidad oficial de Google, estos elementos se retiraron para simplificar la experiencia de búsqueda y mejorar la precisión de los resultados. No obstante, los usuarios podrán seguir ordenando los videos por fecha reciente mediante las opciones «Today» (hoy), «This week» (esta semana), «This month» (este mes) o «This year» (este año).

El nuevo filtro de Shorts busca ofrecer más control a quienes utilizan la plataforma para fines educativos o informativos, evitando que los clips de pocos segundos oculten contenidos extensos. Esta modificación aparece en un momento en el que los videos de formato corto representan una parte cada vez mayor de las visualizaciones globales de YouTube.

Nuevos criterios de relevancia frente a los Shorts

Con el filtro de Shorts, la compañía intenta equilibrar la navegación entre contenidos breves y largos dentro de un mismo ecosistema. Los cambios en los nombres de los menús buscan hacer las herramientas de búsqueda más intuitivas y alineadas con el comportamiento de los usuarios.

Aunque YouTube no detalló la fecha exacta de lanzamiento de estas actualizaciones, la descripción en su página de soporte indica que la implementación será progresiva. Los ajustes forman parte de un rediseño general del sistema de filtros que pretende facilitar el descubrimiento de videos relevantes sin depender de algoritmos o preferencias predeterminadas.