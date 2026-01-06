El nuevo «Razr Fold» es la entrada de Motorola en el segmento de los teléfonos plegables con formato de libro, una categoría que tiene hace años a otros actores como Samsung, HONOR, Huawei y Google. El dispositivo combina una pantalla interna de 8,1 pulgadas y una externa de 6,6 pulgadas, orientadas a ofrecer un uso híbrido entre teléfono y tableta. Su lanzamiento está previsto para el verano en Norteamérica.

El modelo se presentó en el marco de la feria CES 2026 y busca posicionarse frente al Galaxy Z Fold 7 y al Pixel 10 Pro Fold. Además de su diseño de doble pantalla, el teléfono incluye compatibilidad con el Moto Pen Ultra, el lápiz óptico de la marca, pensado para tareas de productividad y edición. Aún no se informaron las dimensiones ni el precio, pero se confirmó que se ofrecerá en dos acabados: Pantone Blackened Blue y Pantone Lily White, ambos con revestimiento de cuero vegano.

Cámara triple y funciones IA en el Razr Fold

El sistema fotográfico del dispositivo incorpora tres sensores de 50 megapíxeles: uno principal Sony Lytia, un ultra gran angular con capacidad macro y un teleobjetivo de 3x. El conjunto permite grabar en Dolby Vision e integra estabilización de video. A esto se suman una cámara externa de 32 MP y otra interna de 20 MP.

Motorola destacó también las herramientas impulsadas por inteligencia artificial, entre ellas Catch Me Up, que resume notificaciones, y Next Move, que sugiere acciones según el contenido mostrado. Se añade la nueva plataforma Qira, desarrollada con Microsoft y Perplexity, que sincroniza información y tareas entre equipos de Motorola y Lenovo.

Diseño y autonomía de nueva generación

El Razr Fold ofrece una interfaz adaptativa para ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneas, aprovechando su amplio panel interno. El dispositivo está pensado para quienes buscan combinar funciones de trabajo y entretenimiento en un mismo equipo.

Aunque Motorola no precisó el procesador ni el grosor del modelo, sí confirmó una batería de 5.200 mAh, con carga rápida TurboPower de 90 W y carga inalámbrica de 50 W. Contará además con resistencia al agua IP48 y siete años de actualizaciones de seguridad.

El precio aún no se definió, aunque los modelos plegables de formato similar se ubican entre los $1.800 y $2.000 dólares. La empresa adelantó que publicará más detalles técnicos y de disponibilidad conforme se acerque la fecha de lanzamiento oficial.