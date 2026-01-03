¿Se acuerdan de Pebble? Bueno, en un retorno bien esperado, ellos anunciaron el lanzamiento del «Round 2», una actualización de su reloj inteligente de pantalla circular, disponible en preventa desde el 2 de enero por $199 dólares y con envíos previstos para mayo de 2026. El dispositivo, diseñado por el fundador original Eric Migicovsky a través de su empresa Core Devices, recupera el formato del modelo Pebble Time Round de 2015, ahora con mejoras en autonomía, pantalla y diseño. Su relevancia radica en el regreso de una marca pionera del sector, que mantiene su enfoque en relojes simples y de larga duración.

El Pebble Round 2 conserva el grosor reducido que caracterizó al modelo original, con solo 8,1 mm, pero elimina el gran bisel que limitaba la superficie visible. Incorpora una pantalla táctil e-paper a color de 1,3 pulgadas con resolución de 260 x 260 píxeles, el doble que la primera versión, y un marco de acero inoxidable disponible en negro mate, plateado y oro rosado. Las opciones de correa varían entre 14 y 20 mm, según el color.

Uno de los cambios más destacados es la autonomía, que alcanza entre 10 y 14 días por carga, frente a las dos jornadas que ofrecía el modelo de 2015. Este aumento se debe al uso de una pantalla de bajo consumo y a la ausencia de sensores de alto gasto energético, como el monitor de frecuencia cardíaca.

Round 2 mantiene la filosofía original de Pebble

El reloj ejecuta el sistema operativo PebbleOS, de código abierto, e incluye micrófonos duales para dictado de mensajes y control mediante asistentes de inteligencia artificial, función que de momento opera solo en Android, con soporte para iOS previsto en Europa próximamente. También ofrece seguimiento básico de pasos y sueño, además de acelerómetro y magnetómetro.

La Pebble Appstore sigue siendo compatible, con miles de aplicaciones y esferas disponibles, aunque los desarrolladores deberán adaptar sus diseños a la nueva pantalla redonda. Los usuarios que reservaron previamente el modelo Pebble Time 2 podrán cambiar su pedido al Round 2 sin costo adicional.

Pebble confirmó que el desarrollo del dispositivo comenzó en marzo de 2025 y que su presentación coincide con la feria CES 2026, marcando su regreso formal al mercado de los relojes inteligentes tras recuperar los derechos de la marca.