Los relojes inteligentes se consolidan en el mercado como una pieza clave en la tecnología. En esta entrevista de OhMyGeek! ECHO, Bruno Bernal, Branding Manager de Ecosistemas en Samsung Chile, conversó sobre la evolución de estos dispositivos y el futuro que tienen. La conversación se centró en la versatilidad de los smartwatches, que hoy no solo se enfocan en el deporte, sino que también en el bienestar del usuario, adaptándose a su ritmo de vida. Un ejemplo de esto es el actual Galaxy Watch 8.

El Galaxy Watch 8 no solo es un accesorio deportivo y también funciona como un compañero del teléfono. Con este vestible en la muñeca, es posible hacer pagos, ver la agenda, responder a mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, sin la necesidad de sacar el celular. Incluso se puede configurar para que envíe sugerencias, como el número de pasos o el horario de sueño.

Funciones que mejoran tu salud

Samsung Health es la aplicación principal que guarda y analiza toda la información que recopila el reloj. En esta plataforma se registran datos como la distancia recorrida, el ritmo cardíaco, el nivel de estrés y la calidad del sueño. Con toda esta información, la App entrega recomendaciones personalizadas para que el usuario mejore su salud.

La información de Samsung Health puede ser un gran apoyo en los chequeos médicos, ya que los datos están al mismo nivel que los que obtendría un profesional. La plataforma tiene una interfaz simple y amigable, con gráficos sencillos para que el usuario entienda la información técnica. Además del seguimiento, la aplicación tiene tutoriales y videos para actividades como yoga, ejercicios de respiración o rutinas deportivas.

Más autonomía para los relojes inteligentes

¿Y cómo imaginamos a estos dispositivos en el porvenir? Muy probablemente estos apunten a un futuro con mayor independencia de los teléfonos. Con el paso del tiempo, podrían realizar todas las funciones de un celular y no en un modo ‘espejo’ de este. Bernal también proyecta un futuro donde los smartwatches tendrán un papel central en el control de los hogares inteligentes, manejando dispositivos como luces o televisores a través de gestos.