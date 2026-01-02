El próximo, Moto X70 Air Pro, apareció en la base de datos de la entidad china TENAA, el organismo encargado de certificar dispositivos de telecomunicaciones antes de su comercialización en China. La publicación confirmó las especificaciones completas del próximo teléfono de Motorola, propiedad de Lenovo, que será presentado este mes en el país asiático. El dispositivo figura con el número de modelo XT2603-1 y se perfila como un nuevo integrante de la gama alta, con una versión global prevista bajo la denominación Motorola Edge 70 Ultra.

De acuerdo con el registro, el Moto X70 Air Pro incorpora una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5 K (1.264 x 2.780 píxeles). En su interior equipa un procesador octa-core con velocidad máxima de 3,8 GHz, identificado como Snapdragon 8 Gen 5, lo que contradice informes previos que mencionaban un Snapdragon 7+ Gen 5. El sistema operativo será Android 16 con la capa Hello UX desarrollada por la marca.

El dispositivo estará disponible en versiones de 8 GB, 12 GB y 16 GB de RAM, junto con 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB de almacenamiento interno, sin indicios de soporte para expansión mediante microSD.

Pantallazo desde TENAA.

Moto X70 Air Pro: cámara triple y gran batería

En el apartado fotográfico, se incluirán tres cámaras traseras de 50 megapíxeles, una de ellas con lente periscopio que ofrece zoom óptico de 3x. En la parte frontal, el sensor también alcanza los 50 megapíxeles, y el fabricante adelantó funciones impulsadas por inteligencia artificial para mejorar las imágenes.

Según la certificación, el equipo cuenta con una batería de 5.100 mAh, compatible con carga rápida de 90 W y soporte para carga inalámbrica. Incluye un sensor de huellas bajo la pantalla, además de sensores de gravedad, proximidad y luz ambiental.

Moto X70 Air Pro presentará un diseño delgado y ligero, con dimensiones de 162,1 × 76,4 × 7 mm y un peso aproximado de 187 gramos. El dispositivo admite conectividad con redes 2G, 3G, 4G y 5G, además de Bluetooth y USB. La autoridad TENAA no publicó imágenes del modelo, por lo que su diseño final aún es un misterio (aunque ya hemos visto algunas filtraciones).