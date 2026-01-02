Clicks anunció su primer teléfono inteligente propio, el «Communicator», un dispositivo con teclado físico integrado que apunta a usuarios que prefieren escribir con precisión y reducir el uso de pantallas táctiles. El equipo, presentado antes de la CES de Las Vegas, costará $499 dólares y se ofrece a $399 dólares para reservas anticipadas realizadas antes del 27 de febrero. La empresa describe el Communicator como un teléfono «diseñado para comunicar en un mundo saturado de ruido digital», más orientado al trabajo que al entretenimiento.

Un diseño inspirado en los clásicos BlackBerry

El Communicator mantiene un formato compacto con pantalla AMOLED de 4,03 pulgadas, teclado QWERTY táctil y cuerpo intercambiable en tres colores: Smoke, Onyx y Clover. Pesa 170 gramos y mide 130,5 por 78,6 milímetros. Su teclado permite desplazarse por mensajes y páginas sin tocar la pantalla y cuenta con un sensor de huella en la barra espaciadora. El lateral derecho integra el Prompt Key, un botón para dictar mensajes por voz o grabar notas, y el Signal Light, una luz personalizable para notificaciones según contactos o aplicaciones.

El dispositivo incorpora además un conector USB-C, entrada de 3,5 mm para auriculares, ranura para NanoSIM y eSIM, y soporte para almacenamiento microSD de hasta 2 TB. Su batería silicio-carbono de 4.000 mAh es compatible con carga inalámbrica Qi2, y el sistema operativo es Android 16, con cinco años garantizados de actualizaciones de seguridad.

Clicks busca un nicho entre los usuarios multitarea

El proyecto, liderado por Kevin Michaluk (cofundador de Clicks y antiguo editor de CrackBerry) junto al diseñador Joseph Hofer, combina elementos de los antiguos teléfonos BlackBerry con funciones modernas. La compañía explica que el Communicator está pensado como un segundo teléfono para quienes separan su vida personal y laboral o desean un dispositivo enfocado en productividad y mensajería.

El software integra una versión adaptada del Niagara Launcher, que agrupa en pantalla las conversaciones de aplicaciones como Gmail, Telegram, WhatsApp o Slack, evitando el acceso directo a redes sociales y juegos. Según la empresa, más de 100.000 teclados producidos por Clicks en años anteriores demostraron la demanda de dispositivos con controles físicos. Con el Communicator, la marca amplía su línea más allá de los accesorios, que incluye también el nuevo teclado deslizante Power Keyboard, con precio inicial de $79 dólares.