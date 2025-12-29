Honor Power 2 se presentará oficialmente en China el 5 de enero de 2026, según confirmó la propia compañía. El dispositivo llegará como sucesor del modelo lanzado en 2024 y destacará por incorporar una batería de 10.080 mAh, la mayor capacidad incluida hasta ahora en un teléfono de la marca, junto con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 8500 Elite.

El fabricante mostró en Weibo las primeras imágenes oficiales del teléfono, donde se aprecia un diseño (e incluso color) que recuerda al del iPhone 17 Pro. El módulo de cámaras se extiende a lo ancho de la parte trasera y alberga tres sensores. El marco es plano y metálico, con una pantalla perforada para la cámara frontal.

Diseño y pantalla del Honor Power 2

El celular estará disponible en colores Sunrise Orange, Snow White y Midnight Black, con opciones de 12 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB. Su pantalla LTPS OLED de 6,79 pulgadas ofrecerá resolución 1.5 K, frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 8.000 nits compatible con HDR.

Honor Power 2 integrará Android 16 con MagicOS 10, e incluirá una cámara principal de 50 megapíxeles acompañada por un sensor ultra gran angular de 5 megapíxeles, además de una cámara frontal de 16 megapíxeles ubicada en el orificio superior del panel.

Batería y rendimiento

La batería de 10.080 mAh admitirá carga rápida por cable de 80 W y carga inversa de 27 W, permitiendo usar el dispositivo como fuente de energía para otros equipos. No ofrecerá carga inalámbrica. Honor afirmó que la batería permitirá hasta 20,3 horas de pantalla encendida, 22 horas de reproducción de video corto y 14,2 horas de uso intensivo en juegos.

El procesador Dimensity 8500 Elite proporcionará un rendimiento superior al Dimensity 8400, según pruebas filtradas en Geekbench. La preventa del dispositivo ya comenzó en el portal JD.com, a pocos días de su lanzamiento oficial en China.