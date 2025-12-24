Apple modificará las reglas de la App Store en Brasil tras un acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). El organismo aprobó un Termo de Compromisso de Cessação (TCC) que pone fin a la investigación por prácticas anticompetitivas a cambio de medidas obligatorias.

El pacto exige que la compañía habilite tiendas de aplicaciones alternativas en iOS, autorice sistemas de pago externos y permita enlaces directos a transacciones fuera de la App Store. La resolución deriva de una denuncia presentada en 2022 por Mercado Libre y deberá cumplirse en un plazo máximo de 105 días.

Reglas y sanciones del acuerdo en Brasil

El TCC obliga a Apple a eliminar restricciones que impedían a los desarrolladores distribuir o vender servicios digitales por fuera de su tienda. También permite que las aplicaciones informen y redirijan a los usuarios hacia medios de pago alternativos, dentro o fuera del entorno de la aplicación, en igualdad de condiciones con el sistema In-App Purchase (IAP).

Cualquier aviso al usuario deberá redactarse en forma neutral y objetiva, sin introducir controles que limiten la experiencia. Si la empresa incumple, enfrentará multas de hasta 150 millones de reales (unos 27 millones de dólares) y la posible reapertura del proceso administrativo.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y podrá revisarse si las medidas no logran los objetivos de competencia previstos. Según CADE, su meta es aumentar la libertad de elección para desarrolladores y consumidores dentro del ecosistema iOS.

Cambios en la App Store y estructura de comisiones

La nueva política en Brasil contempla una estructura de comisiones diferenciada. Las compras dentro de la App Store mantendrán una tarifa estándar del 25%, o del 10% para programas especiales, más un 5% adicional cuando se use el sistema de pago de Apple.

En las redirecciones externas, no habrá comisión si se usa texto estático sin enlace, pero sí del 15% cuando la App incluya un botón o vínculo hacia la Web del desarrollador. Las tiendas de aplicaciones alternativas pagarán una tarifa tecnológica básica del 5%.

El documento incorpora salvaguardas para la protección del público infantil y la seguridad del sistema, desarrolladas junto con CADE. Apple deberá aplicar las nuevas normas antes de abril de 2026, cuando entre en vigor el nuevo marco regulatorio para iOS en Brasil.