¡Y los rumores terminaron siendo ciertos! Lo que te adelantábamos la semana pasada que ocurriría hoy, finalmente llegó. Sony presentó a su nueva cámara a7 V (Alpha), una máquina sin espejo de formato completo que introduce un sensor Exmor RS de 33 megapíxeles con arquitectura parcialmente apilada.
Este rediseño interno, porque por fuera no esperen muchos cambios, acompañado por el nuevo procesador BIONZ XR2 con unidad de procesamiento de inteligencia artificial, permite capturas de hasta 30 fotogramas por segundo sin interrupciones en la visualización. La cámara, dirigida a fotógrafos híbridos y creadores de contenido, estará disponible a finales de diciembre por $2.899 USD en su versión solo cuerpo.
Con mejoras centradas en velocidad, enfoque y capacidades híbridas, la a7 V se posiciona como una opción de alto rendimiento sin alcanzar los precios de los modelos Alpha de gama más alta.
Sensor renovado y enfoque automático potenciado por IA
La novedad principal del modelo reside en su sensor parcialmente apilado, que permite una lectura de datos hasta 4,5 veces más rápida que su predecesora. Esto se traduce en disparos en ráfaga de 30 fps en RAW de 14 bits sin apagones, con seguimiento completo de enfoque y exposición. La cámara también ofrece una función de pre-captura que registra hasta un segundo antes de pulsar el obturador.
El sistema de enfoque automático incorpora una unidad de IA que mejora la detección en tiempo real y amplía las categorías reconocidas. Ahora es capaz de identificar no solo personas y animales, sino también aves, insectos, vehículos y aviones, incluso en condiciones de baja luz hasta EV -4.0, con 759 puntos de detección de fase que cubren el 94% del encuadre.
a7 V con video 4K 120p, mejor estabilización y autonomía
En grabación de vídeo, la a7 V permite filmar en 4K a 60 fps con sobremuestreo desde 7K en modo de sensor completo y alcanza 4K a 120 fps con recorte APS-C. No graba en RAW, pero admite códecs XAVC en 10 bits y funciones como Auto Framing, estabilización dinámica y modos de color como S-Cinetone. La disipación térmica fue mejorada, permitiendo sesiones continuas de hasta 90 minutos en 4K60p a temperatura ambiente.
El sistema de estabilización de cinco ejes alcanza hasta 7,5 pasos de compensación. En cuanto a autonomía, utiliza la batería NP-FZ100, con un rendimiento estimado de 630 disparos usando el visor, según estándares CIPA.
Sony también anunció el objetivo FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS II, que estará disponible en un kit con la cámara desde febrero de 2026. Este lente incorpora control coordinado cuerpo-óptica, compensación de «breathing» y soporte para ráfagas con seguimiento AF/AE a 120 fps, pero sin cambios ópticos respecto a la versión anterior.
En conectividad, la a7 V incluye Wi-Fi 6E, doble puerto USB-C, HDMI de tamaño completo, y ranuras para tarjetas CFexpress tipo A y SD UHS-II. También suma un monitor trasero de 3,2 pulgadas con diseño articulado en 4 ejes y un visor OLED de 3,69 millones de puntos con refresco a 120 Hz.