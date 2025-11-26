Sony anunció la fecha de presentación de su próxima cámara sin espejo de gama media, la A7V, a través de un teaser oficial publicado en la cuenta de Instagram de la marca. El evento está programado para el 2 de diciembre a las 9:00 AM EST, y el anuncio genera expectativa tanto por las mejoras técnicas esperadas como por el posicionamiento que asumirá dentro de la línea Alpha.

En la imagen compartida se destaca una gran «V» en el fondo, lo que ha sido interpretado como una clara referencia al nuevo modelo sucesor de la A7 IV. Este indicio visual, sumado a las especificaciones filtradas por fuentes cercanas a la marca, apunta a una importante actualización tras cuatro años desde el lanzamiento del modelo anterior.

Especificaciones filtradas del nuevo modelo A7V

Según los datos disponibles, la A7V incorporará un sensor parcialmente apilado de 33 megapíxeles, diseñado por Sony. Permitirá disparo en formato RAW de 14 bits a 30 fotogramas por segundo con obturador electrónico y 10 fps en modo mecánico. En el apartado de video, se espera grabación en 4K a 60p sin recorte y hasta 4K a 120p con recorte, sin soporte para Open Gate.

También se espera la inclusión de un nuevo chip de inteligencia artificial, similar al del modelo A1 II, junto a mejoras en el estabilizador de imagen de hasta 8 pasos (IBIS). El cuerpo conservaría el diseño de la A7R V, incluyendo una pantalla táctil abatible de 3.2 pulgadas, un visor electrónico de 5,6 millones de puntos, doble puerto USB-C y ranuras híbridas para tarjetas SD y CFexpress Tipo A. No estaría presente el botón C5.

Lanzamiento limitado y nuevos objetivos en camino

La presentación del 2 de diciembre incluiría, además de la cámara, al menos tres nuevos objetivos en la hoja de ruta de Sony: un 100-400mm f/4.0 GM, un 100-400mm G con apertura variable, y un zoom gran angular f/2.0 GM.

El precio estimado para la A7V ronda los 2.999 euros, con una tirada inicial limitada que comenzaría a enviarse antes de Navidad, según lo previsto por distribuidores autorizados. La cámara se perfila como la nueva referencia en la línea Alpha media de formato completo, a la espera de su debut oficial en el mercado.