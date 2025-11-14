El gran y entretenido «Vampire Survivors» dio el salto a la realidad virtual con una adaptación ya disponible para los visores Meta Quest 2, 3, 3S y Pro, desarrollada por Poncle. La versión VR traslada el característico «bullet hell» del título original a un entorno inmersivo que conserva su jugabilidad de vista superior, permitiendo al jugador controlar la acción mediante los mandos tradicionales sin necesidad de moverse físicamente en el espacio. Su lanzamiento amplía el alcance del videojuego que popularizó el género de supervivencia minimalista desde su estreno en 2021.

El título, que se vende por $10 USD, incluye el juego base y las expansiones Legacy of the Moonspell y Tides of the Foscari, ambas integradas en esta edición. Estas añaden nuevos escenarios, armas, personajes y enemigos, manteniendo el ritmo frenético que caracteriza a la saga. Sin embargo, no ofrece opción de compra cruzada con otras plataformas ni compatibilidad de archivos de guardado, debido al desarrollo independiente de esta versión.

Adaptación completa VR de Vampire Survivors

A diferencia de otros títulos del catálogo de Meta Quest, esta adaptación permite jugar tanto sentado como de pie, priorizando la comodidad frente a la exigencia física. Desde la perspectiva aérea, el usuario observa la acción a corta distancia, con un despliegue visual que reproduce en tres dimensiones las oleadas de enemigos y efectos característicos del juego 2D. El enfoque recuerda a experiencias como Demeo, que también adoptan una vista de tablero dentro de un entorno virtual.

La edición Vampire Survivors VR mantiene intacta la fórmula de progresión: el jugador recolecta oro, mejora habilidades y combina armas para sobrevivir el mayor tiempo posible ante los ataques incesantes de criaturas sobrenaturales. Según la información publicada, Poncle no ha confirmado si incluirá el modo cooperativo en línea anunciado para las versiones de PC y consola, ni la llegada futura de contenidos adicionales como los inspirados en Castlevania o Balatro.

Por ahora, el estudio no planea lanzar esta versión para otras plataformas de realidad virtual como SteamVR o Pico, limitando su disponibilidad al ecosistema de Meta. Con esta adaptación, el éxito independiente refuerza su presencia en nuevos formatos y amplía la forma en que los jugadores pueden experimentar su propuesta de acción roguelite.