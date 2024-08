Virtuix ha anunciado finalmente el lanzamiento de su caminadora de realidad virtual (VR), «Omni One», programado para el 10 de septiembre de 2024. Este dispositivo ha estado en desarrollo durante más de una década y ahora en su versión final tendrá un costo de $2.595 USD (sin envío) y permite a los usuarios caminar o correr en entornos VR sin moverse del lugar, utilizando un sistema pasivo que requiere calzado especial.

El CEO de Virtuix, Jan Goetgeluk, expresó su entusiasmo ante el lanzamiento: «estamos ansiosos por dar la bienvenida a los jugadores en la comunidad de Omni One. Las reacciones positivas de nuestros usuarios beta han alimentado nuestro entusiasmo y no podemos esperar para lanzar Omni One y transformar la experiencia de juego para jugadores de todas las edades».

La caminadora Omni One ha generado harto interés, en parte gracias a su aparición en la película Ready Player One de Steven Spielberg. Hasta la fecha, Virtuix ha recaudado 40 millones en inversiones y ha vendido 3.000 unidades durante el período de preventa.

Títulos compatibles anunciados por Virtuix

La empresa —previo a este lanzamiento oficial— ha expandido el catálogo de juegos que funcionarán con Omni One, alcanzando un total de más de 50 videojuegos. Entre los títulos recientemente añadidos se encuentran títulos premiados como «Sniper Elite VR», «Amid Evil» y «Survival Nation».

Goetgeluk también mencionó que la expansión de la biblioteca es parte de un compromiso de ofrecer el hardware, pero también una gama diversa y atractiva de experiencias que demuestren el potencial del movimiento libre en realidad virtual que ofrece su producto. Además, Virtuix colabora con los estudios de desarrollo de juegos para optimizar la experiencia en su plataforma, buscando asegurar una inmersión total y un movimiento sin interrupciones.

Finalmente y de forma opcional, la compañía ofrece un servicio online llamado «Omni Online». Este entrega, por un costo mensual de $14 USD, la posibilidad de jugar online —los títulos que da Virtuix— contra a otros usuarios. Además, de poder guardar tus partidas en la nube, participar de eventos de eSports y más. Si no quieres este servicio, podrás jugar sin conexión y por tu cuenta a los juegos de un jugador.