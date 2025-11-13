Rockstar Games confirmó que Red Dead Redemption, uno de sus títulos más emblemáticos, llegará el 4 de diciembre a dispositivos móviles a través de Netflix Games, siendo la primera vez que el juego estará disponible en este formato. La adaptación incluye el contenido descargable Undead Nightmare y será gratuita para los suscriptores de la plataforma, tanto en iOS como en Android, según ya se puede ver en las respectivas tiendas de Apps.

Este lanzamiento se enmarca en una estrategia de Netflix para fortalecer su catálogo de videojuegos móviles con franquicias reconocidas. La compañía ya había colaborado con Rockstar en 2023 con la llegada de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a su servicio. Ahora, la incorporación de Red Dead Redemption busca atraer a una base de usuarios más amplia tras un periodo de reducciones en su biblioteca de juegos.

Red Dead Redemption también prepara su regreso a consolas

Además del debut en móviles, Red Dead Redemption tendrá nuevas versiones para consolas actuales. Según registros recientes de la Entertainment Software Rating Board (ESRB), el título obtuvo clasificación para PlayStation 5, Xbox Series X/S y Nintendo Switch 2, lo que anticipa un relanzamiento optimizado. Medios estadounidenses señalan que estas ediciones llegarán el 2 de diciembre, dos días antes del estreno en Netflix.

El juego original, lanzado en 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360, fue altamente elogiado por su ambientación y narrativa. En 2023 recibió una adaptación para PS4 y Nintendo Switch, mientras que su versión para PC se lanzó en 2024. El relanzamiento previsto para diciembre es la continuidad de una tendencia de Rockstar por mantener vigente su catálogo de títulos clásicos, mientras el estudio prepara Grand Theft Auto VI, aun sin fecha definitiva.

La edición para Netflix incluirá controles optimizados para pantallas táctiles y todo el contenido de la Game of the Year Edition, aunque sin modo multijugador. Los usuarios ya pueden prerregistrarse en las tiendas de iOS y Android, anticipando un nuevo capítulo en la expansión del catálogo interactivo de la plataforma de streaming.