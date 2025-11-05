Motorola lanzó oficialmente el «Edge 70», un smartphone de 5,99 milímetros de grosor que combina un diseño ultrafino con una batería de 4.800 mAh, superior a la de competidores como el iPhone Air y el Galaxy S25 Edge. El dispositivo, ya disponible en Europa, el Reino Unido y Medio Oriente desde 799 euros, es la entrada de Motorola en el segmento global de teléfonos ultradelgados, una categoría donde se busca equilibrar eficiencia energética, potencia y durabilidad.

Con un chasis de aluminio de grado aeronáutico, protección IP68 e IP69, y cristal Gorilla Glass 7i, el Edge 70 busca equilibrar ligereza y resistencia. Su peso de 159 gramos lo sitúa entre los más livianos de su línea, sin comprometer el rendimiento ni la autonomía. Gracias a la tecnología de batería de silicio-carbono, ofrece hasta 38 horas de uso mixto y soporte para carga rápida de 68 W por cable o 15 W de forma inalámbrica.

Diseño del ‘flaco’ Edge 70

El nuevo modelo introduce un acabado texturizado y tres tonalidades Pantone (bronze green, lily pad y gadget gray) que refuerzan su estética distintiva. Motorola sostiene que este es el dispositivo más delgado de su categoría sin sacrificar capacidades técnicas. Incluye una pantalla de 6,67 pulgadas, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y un procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado del sistema operativo Android 16.

En cuanto a la fotografía, el Edge 70 incorpora tres sensores de 50 megapíxeles: principal, ultra gran angular con función macro y una cámara frontal de igual resolución. La combinación de estas lentes permite capturar video 4K, ampliar el campo de visión hasta 120 grados y mejorar la sensibilidad lumínica gracias a un sensor dedicado. Las funciones de moto ai2 complementan la experiencia, ofreciendo herramientas de edición, reconocimiento contextual y generación de imágenes.

El lanzamiento global llega en un momento de incertidumbre para los teléfonos ultradelgados. Mientras Samsung reconsidera su línea Galaxy Edge y Apple enfrenta bajas ventas con el iPhone Air, Motorola apuesta por un equilibrio entre diseño minimalista y autonomía extendida. Además, la compañía destacó los avances ecológicos del modelo, como su empaque libre de plásticos, el uso de materiales reciclados y una mayor eficiencia energética para reducir la huella de carbono del dispositivo.