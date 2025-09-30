El fundador de Spotify, Daniel Ek, anunció que dejará su cargo como director ejecutivo a partir del 1 de enero de 2026, tras casi dos décadas liderando la compañía de streaming desde su fundación en 2006. La decisión implica que Ek asumirá el rol de presidente ejecutivo, mientras que sus actuales copresidentes, Gustav Söderström y Alex Norström, se convertirán en co-CEO.

Ek señaló que en los últimos años delegó gran parte de la gestión diaria y de la dirección estratégica en Söderström y Norström, quienes cuentan con más de quince años de trayectoria dentro de Spotify. La empresa asegura que la nueva distribución de roles no representa una ruptura, sino una evolución natural que alinea los títulos con las funciones actuales.

Un nuevo enfoque, sin alejar a Daniel Ek

Como presidente ejecutivo, Ek mantendrá una participación activa en la compañía. Su función se centrará en la estrategia de largo plazo, la asignación de capital y el trabajo con actores regulatorios. Daniel Ek explicó que su nuevo rol sigue un modelo europeo más involucrado que el estándar corporativo estadounidense. Aseguró que continuará influyendo en las decisiones clave y que tanto Söderström como Norström seguirán reportándole directamente.

El anuncio ocurre en un contexto de crecimiento sostenido para Spotify, que hoy cuenta con más de 700 millones de usuarios mensuales, incluyendo 276 millones de suscriptores. Sin embargo, la empresa también ha enfrentado cuestionamientos éticos recientes. En particular, la inversión de Ek en la empresa de tecnología militar Helsing generó protestas de artistas como Massive Attack y Deerhoof, quienes retiraron su música de la plataforma en rechazo a la relación con sistemas de inteligencia artificial para uso bélico. Según Spotify, la salida de Ek de la dirección ejecutiva fue planeada antes de estas controversias y no está relacionada con ellas.

Söderström y Norström toman el timón

Ambos nuevos líderes provienen del núcleo histórico de la empresa. Söderström, actual responsable de producto y tecnología, y Norström, jefe de negocios, compartirán la conducción de Spotify como codirectores ejecutivos. En una declaración conjunta, afirmaron que mantendrán el enfoque en ofrecer la mejor experiencia de audio posible, con una visión complementaria y un compromiso común hacia la innovación.