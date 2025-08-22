OhMyGeek! está en Lima, Perú, donde participamos del encuentro «Chevrolet 360». En él, la compañía presentó su catálogo de automóviles para el segundo semestre de este 2025 en nuestra región sudamericana. Con 5 modelos de los cuales algunos sufrieron la reinvención hacia la electricidad y universalizaron tecnologías que eran pensadas e implementadas únicamente en la ‘gama alta’.

Según contó Raul Mier, director Comercial del Clúster Pacífico en General Motors Sudamérica, la compañía trabaja en la expansión de sus líneas de vehículos eléctricos, reafirmando su compromiso con la innovación, la movilidad sostenible y la accesibilidad a tecnologías de vanguardia.

En específico, Patricio Gómez, Country Manager de Chevrolet Chile, destacó el regreso de un ‘ícono’: el Spark, ahora en su versión 100% eléctrico en el segmento SUV-B, llamándolo «Spark EUV».

Así mismo, otro que hace unos meses se pasó al lado de la electrificación y ahora estará disponible para el mercado nacional, es la nueva Captiva EV. Una versión 100% eléctrica de este SUV de tamaño mediano, incluyendo el sistema de Chevrolet Intelligent Driving con más de 10 ADAS como Control Crucero Adaptativo, asistente en tráfico, control de permanencia en carril, frenado automático de emergencia, entre otras tecnologías de asistencia al conductor y seguridad.

Destacando tecnología en Chevrolet 360

¿Son los automóviles computadores con ruedas? Chevrolet así lo cree. Y más allá de las características típicas de conectividad que pueda ofrecer el vehículo con los gadgets del usuario, durante Chevrolet 360 la palabra ‘tecnología’ fue repetida en varias ocasiones, pero: ¿a qué apuntan con eso?

Chevrolet anunció un nuevo sistema MyLink, con navegación intuitiva, proyección inalámbrica y alta velocidad de respuesta para las pantallas interconectadas de los automóviles. Además de Wi-Fi nativo, comandos remotos a través de la App MyChevrolet y los servicios de asistencia y seguridad de la plataforma OnStar, exclusiva de Chevrolet, que brinda soporte al conductor en situaciones de vulnerabilidad.

Y respondiendo directamente a la pregunta que si los automóviles son computadores con ruedas, pudimos conversar con Jaime Gil Toledo, Director de Productos y Servicios Conectados en GM para Sudamérica. Él fue claro en compartir su visión con base en dicha frase, además de contarnos los desafíos en I+D y de comunicación sobre cómo los automóviles presentan e implementan nuevas tecnologías. Una entrevista que próximamente estaremos publicando en nuestros canales. ¡Atentos a otras novedades de lo que nos dejó Chevrolet 360!