Tras más de un año en acceso anticipado en Steam, el roguelike de Ubisoft y Evil Empire llegó a su versión completa 1.0. «The Rogue Prince of Persia» se lanzó oficialmente en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, además de estar disponible en Xbox Game Pass tanto en consolas como en la nube. El juego también podrá jugarse en Switch y Switch 2, aunque esas versiones llegarán más adelante en el año.

Durante su etapa de pruebas, el equipo de Evil Empire incorporó más de quince actualizaciones que introdujeron biomas, armas, enemigos y ajustes en los sistemas de progresión. El estudio, surgido del mismo grupo que trabajó en Dead Cells, afinó el diseño apoyándose en la retroalimentación de los jugadores de Steam, lo que permitió que el proyecto alcanzara su forma definitiva.

The Rogue Prince of Persia en consolas y PC

El título se definió como un ‘roguelite’ de acción lateral en 2D que combina combates rápidos con una movilidad marcada por la acrobacia y el característico desplazamiento por muros de la saga. Cada partida comienza en un oasis que funciona como base, y aunque las derrotas obligan a reiniciar, los avances obtenidos permiten desbloquear armas, medallones y mejoras permanentes que amplían las opciones de juego en futuras carreras.

El sistema de combate ofreció múltiples enfoques gracias a la variedad de armas, cada una con ritmo propio y ataques especiales. Además, los medallones brindaron bonificaciones, efectos de estado y habilidades únicas que podían combinarse para crear sinergias durante las peleas. Esta flexibilidad buscó incentivar la experimentación en cada recorrido.

El apartado artístico también evolucionó a lo largo del acceso anticipado, con un cambio de paleta y dirección visual que terminó de darle identidad al proyecto. A eso se sumó una banda sonora compuesta por el productor persa-estadounidense Asadi, disponible en plataformas digitales y con una edición en vinilo planeada para más adelante.

El juego se distribuyó en PC mediante Steam, Ubisoft Connect y Epic Games Store, además de estar incluido en Ubisoft+ y Amazon Luna. En consolas, se estrenó en PS5 y Xbox Series X/S, con acceso en la nube para los suscriptores de Game Pass.