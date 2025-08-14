El capítulo más reciente de nuestro podcast «Los Resistidos» aborda el significado de ser considerados «resistidos» en el periodismo y/o comunicaciones de tecnología. Felipe Ovalle, César Silva e Iván Coral comparten relatos personales que ilustran las consecuencias de mantener una línea editorial honesta en un ambiente mediático que a menudo prefiere el silencio y la complacencia.

Felipe (OhMyGeek!) narra un conflicto que tuvo con una compañía de telecomunicaciones, la cual lo vetó durante cinco años tras denunciar públicamente una mala práctica de SEO. Este hecho demuestra cómo la transparencia puede generar anticuerpos inmediatos en la industria, marginando a las voces que exponen errores o estrategias cuestionables.

El valor de la honestidad

Por su parte, César (SuperGeek) recuerda las presiones recibidas en medios tradicionales para suavizar sus críticas hacia marcas que eran avisadoras, una línea que se negó a cruzar. Comenta que su veto más ‘rudo’ provino de Apple, luego de que la marca lo castigara por comentarios directos en sus reseñas y en su programa de radio.

Iván (TecnoClips) complementa con su experiencia al sentirse apartado por otros creadores de contenido al inicio de su carrera, quienes lo veían como competencia. También relata cómo una agencia lo dejó de lado luego de que su reseña de un teléfono no fuera completamente positiva, evidenciando la fobia de las marcas a la retroalimentación.

Las historias que definen a «Los Resistidos»

Estos testimonios revelan un patrón común: la crudeza y la comunicación sin filtros son vistas como un obstáculo. Los tres comunicadores coinciden en que su forma de trabajo los define, aunque eso implique perder oportunidades comerciales, ser calificados de ‘pesados’ o ser excluidos de lanzamientos y eventos de la industria.

El debate central del programa deja claro que el camino de la transparencia tiene costos profesionales. Ser directo y no someterse a las agendas de las marcas los convierte en figuras incómodas para el ecosistema, una identidad que da nombre a su proyecto conjunto que une a OhMyGeek!, SuperGeek y TecnoClips.