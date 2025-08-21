En este capítulo de «Los Resistidos», el podcast de OhMyGeek!, SuperGeek y TecnoClips, se detalla la evolución de las estafas digitales. La conversación se centra en cómo la inteligencia artificial (IA) transforma viejos engaños, como el del «príncipe nigeriano», en amenazas mucho más sofisticadas y difíciles de detectar para los usuarios.

Felipe, César e Iván explican que la IA ahora permite crear textos, noticias falsas e incluso código malicioso con una verosimilitud alarmante. Esta tecnología facilita la suplantación de identidad a un nuevo nivel, volviendo a las personas de la tercera edad un blanco especialmente vulnerable por su menor familiaridad con el entorno digital.

El avance de las estafas con IA

Uno de los puntos más preocupantes es la clonación de voz y la manipulación de videos, conocidos como deepfakes. Los conductores mencionan el caso de un video falso del empresario Leonardo Farkas que invitaba a realizar inversiones, demostrando lo sencillo que es engañar a las personas imitando a figuras públicas.

El debate también explora el impacto de la IA en la sociedad, como su uso para generar desinformación en campañas políticas y la creación de influencers completamente digitales, como Aitana López, que ya colaboran con marcas. Para prevenir estas estafas, el programa ofrece cinco consejos clave: nunca enviar datos ni dinero, verificar siempre la identidad de quien nos contacta, usar el sentido común, conversar en familia sobre mensajes sospechosos y bloquear perfiles desconocidos.