Booking.com confirmó que atacantes informáticos tuvieron acceso a datos personales de clientes, incluyendo nombres, correos electrónicos, números de teléfono y detalles de reservas, en un hecho que la empresa detectó tras actividad no autorizada en su sistema. La filtración afecta a información vinculada a reservas y preocupa por su posible uso en campañas de fraude dirigidas a los usuarios.

La compañía notificó a sus clientes durante la última semana y señaló que los intrusos pudieron obtener también información compartida directamente con los alojamientos. Además, actualizó los códigos PIN asociados a las reservas comprometidas y aseguró que logró contener la actividad tras identificarla.

¿Qué involucra el acceso no autorizado a Booking.com?

A través de una respuesta al medio The Guardian, Booking.com indicó que el acceso se produjo por parte de «terceros no autorizados» y que el número de afectados no fue revelado. Entre los datos expuestos se encuentran detalles de reservas y datos de contacto, aunque la empresa precisó que la información financiera no fue comprometida.

Booking.com notificó a sus usuarios por correo.

Algunos usuarios informaron que ya han recibido mensajes de phishing poco después del suceso, por ejemplo, a través de WhatsApp, en los que se incluían datos reales de sus reservas. Esto indicaría que la información obtenida ya circula en intentos de fraude dirigidos, especialmente a través de aplicaciones de mensajería.

Aumento de fraudes en la plataforma

Este incidente de seguridad se suma a una serie de problemas de similares características que han afectado a Booking.com en los últimos años. La plataforma ya enfrentaba un aumento de estafas, en las que delincuentes solicitaban pagos o verificaciones previas a los viajes utilizando datos aparentemente legítimos.

Casos anteriores incluyeron ataques de phishing contra empleados de hoteles que permitieron acceder a información de miles de clientes. En otro episodio, la empresa fue sancionada con 475.000 euros por notificar con retraso una filtración a la autoridad de protección de datos de Países Bajos.