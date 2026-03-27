En Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, sufrió el acceso no autorizado a su cuenta de correo electrónico personal. Algo que habría sido ejecutado por un grupo de hackers vinculado a Irán y que posteriormente publicó fotografías y mensajes extraídos como evidencia. El ‘hackeo’, confirmado por las propias autoridades estadounidenses, expone a uno de los principales responsables de seguridad nacional del país norteamericano.

El grupo Handala Hack Team difundió en su web imágenes personales del funcionario y una muestra de correos electrónicos obtenidos tras la intrusión, afirmando haber ingresado a su cuenta de Gmail. Entre el material publicado figuran fotografías privadas y mensajes que datan de varios años atrás.

Respuesta del FBI y verificación de los correos

El FBI confirmó que la cuenta personal de Patel fue objeto de un ataque y aseguró que tomó medidas para mitigar posibles riesgos. La agencia indicó que los datos comprometidos son de carácter histórico y no contienen información gubernamental sensible.

Análisis técnicos independientes verificaron la autenticidad de parte de los correos filtrados mediante encabezados con firmas criptográficas, lo que confirma que algunos mensajes provenían efectivamente de la cuenta del funcionario. Los archivos publicados incluyen comunicaciones fechadas entre 2010 y 2019, combinando intercambios personales y laborales.

El FBI también anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar a los responsables del ataque.

Actividad de Handala

Handala se presenta como un colectivo propalestino, pero investigadores occidentales lo vinculan con unidades de ciberinteligencia del gobierno iraní, en particular con el Ministerio de Inteligencia y Seguridad (MOIS).

El grupo incrementó su actividad en paralelo al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En marzo, reivindicó un ataque contra la empresa de dispositivos médicos Stryker, asegurando haber eliminado grandes volúmenes de datos, y también afirmó haber divulgado información personal de empleados de Lockheed Martin en Medio Oriente.