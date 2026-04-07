La misión Artemis II de la NASA publicó nuevas fotografías capturadas durante su sobrevuelo alrededor de la Luna, donde los astronautas registraron un eclipse solar desde el espacio profundo y una vista de la Tierra ocultándose tras el horizonte lunar.

La tripulación, que ya inició su regreso a la Tierra, se convirtió en la primera en más de 50 años en rodear la cara oculta de nuestro satélite natural. Durante el trayecto, los astronautas realizaron observaciones geológicas directas y tomaron miles de fotografías de la superficie lunar y del entorno espacial.

Observaciones desde la Luna y el espacio profundo

Entre los registros publicados por la NASA se puede apreciar un eclipse solar total visto desde la Luna, donde el satélite bloqueó completamente al Sol durante cerca de una hora. Desde esa posición, el fenómeno se extendió por más tiempo que los eclipses observables desde la Tierra y permitió documentar la corona solar y estrellas que normalmente no son visibles.

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Las imágenes también muestran zonas del relieve lunar con iluminación rasante en la línea que separa el día y la noche, lo que permitió distinguir cráteres, cordilleras y cuencas con mayor detalle. En una de las capturas se identifica la cuenca Orientale, de unas 600 millas de diámetro, ubicada entre el lado visible y el oculto.

Otra de las fotografías destaca el llamado «Earthset», en el que la Tierra aparece descendiendo detrás del horizonte lunar, una perspectiva registrada desde la nave Orion durante el sobrevuelo. Esta vista se suma a las imágenes obtenidas desde la cara oculta, una región que no es visible desde el planeta.

Durante el recorrido, la nave Orion superó una distancia de más de 4.000 millas más allá de la Luna. La tripulación también reportó la identificación de dos nuevos cráteres, para los cuales propuso los nombres «Integrity» y «Carroll».

La misión continúa en fase de retorno y tiene previsto amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de California, mientras que la NASA mantiene como objetivo realizar un alunizaje tripulado no antes de 2028.