El diputado del Partido de la Gente (PDG), Cristián Contreras, conocido como «Dr. File», presentó una serie de proyectos de ley al inicio de su periodo legislativo, entre los que destacan la vacunación voluntaria y la salida de Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), iniciativas que impactan directamente la política sanitaria y la relación del país con organismos internacionales.

Ambas propuestas, junto a otras 9 más que incluyen la restitución de la pena de muerte y el etiquetado para medicamentos y vacunas, fueron ingresadas junto a la diputada Eileen Urqueta y, según indicó el parlamentario, buscan abrir debate en el Congreso.

Contreras sostuvo que la inmunización debe ser una decisión individual y cuestionó la obligatoriedad aplicada durante la pandemia. En ese marco, planteó una política de «vacunación voluntaria a todo evento» y afirmó que no corresponde exigir vacunas contra el COVID-19.

Vacunación voluntaria y salida de la OMS

En paralelo, el diputado propuso la desvinculación de Chile de la OMS, argumentando que el país debe recuperar control sobre sus decisiones sanitarias. En sus declaraciones, cuestionó el rol del organismo y planteó avanzar hacia un modelo de «soberanía sanitaria».

Estas ideas se insertan en un amplio debate sobre políticas públicas en salud, especialmente en materias donde la coordinación internacional ha sido clave para el control de enfermedades infecciosas.

En ese contexto, la evidencia científica disponible advierte sobre los efectos de reducir la cobertura de inmunización. Una revisión publicada en la Revista de Saúde Pública concluyó que la no vacunación contribuye a la reaparición de enfermedades infecciosas y a brotes en distintas regiones del mundo, además de afectar la inmunidad colectiva. El mismo análisis indica que los eventos adversos graves asociados a vacunas son poco frecuentes y que no existe evidencia de vínculos causales con enfermedades como el autismo.

Antecedentes conspiranoicos del «Dr. File»

Antes de su llegada al Congreso, Cristián Contreras, «Dr. File», desarrolló una carrera mediática en la década de 2010, donde se hizo conocido por difundir contenidos asociados a teorías conspirativas y pseudociencias en televisión.

En 2020, durante la pandemia, respaldó públicamente afirmaciones del cantante Miguel Bosé sobre supuestos microchips en vacunas contra el coronavirus y teorías de control global, señalando que existía una «manipulación global de la información».

A esto se suman declaraciones anteriores. En 2015, en televisión, afirmó que el SIDA no existe y atribuyó la enfermedad a los tratamientos médicos, planteamientos que fueron cuestionados por especialistas, quienes reiteraron que el VIH y el SIDA están ampliamente documentados y que suspender tratamientos puede tener consecuencias graves para los pacientes.



En años recientes, el diputado también ha difundido en redes sociales contenidos que vinculan vacunas y tecnologías con afirmaciones sin respaldo científico. En publicaciones de 2023 y 2024, Contreras sostuvo que el 5G podría interactuar con materiales como el grafeno y compartió mensajes sobre la supuesta presencia de «nanobots» en personas vacunadas contra el COVID-19, además de atribuir a la inmunización efectos graves en la salud.

Estas ideas son parte de narrativas ampliamente desacreditadas por la evidencia científica, que ha establecido que las vacunas no contienen grafeno ni dispositivos de ese tipo, y que las ondas de telecomunicaciones no producen los efectos descritos. Organismos internacionales y estudios revisados por pares han advertido que este tipo de desinformación contribuye a la desconfianza en la vacunación y a la disminución de la cobertura, con consecuencias directas en la reaparición de enfermedades prevenibles.

Estos antecedentes forman parte del contexto en que el parlamentario impulsa actualmente propuestas sobre vacunación voluntaria y la relación de Chile con la OMS, materias que deberán ser discutidas en el Congreso en el marco del proceso legislativo.