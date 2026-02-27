OpenAI acaba de anunciar una ronda de financiación por 110.000 millones de dólares, entregada por Amazon, Nvidia y SoftBank, lo que eleva la valoración de la empresa a 730.000 millones de dólares antes de la inversión. Este movimiento es uno de los mayores en la historia del financiamiento privado tecnológico y sin duda refuerza la capacidad de la compañía para ampliar su infraestructura de IA y atender la creciente demanda de sus productos globalmente.

En el detalle de cómo se repartió este dineral, según la información oficial, del total recaudado, Amazon aportó 50.000 millones de dólares, mientras que Nvidia y SoftBank comprometieron 30.000 millones cada uno. La ronda permanece abierta y se espera la incorporación de otros inversores a medida que avance el proceso.

Más capital y alianzas con OpenAI

Esta inversión llega en un momento clave de la compañía. Entre rumores de que no se veía rentable el negocio por la incorporación de publicidad, además de la expansión acelerada del uso de herramientas de IA. Según datos de la propia empresa, ChatGPT supera los 900 millones de usuarios activos semanales y cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago. En el ámbito corporativo, más de 9 millones de usuarios empresariales de pago utilizan sus servicios.

En paralelo a la entrega de efectivo, OpenAI también formalizó una alianza estratégica plurianual con Amazon. Como parte del acuerdo, Amazon Web Services (AWS) se convertirá en el proveedor exclusivo externo de distribución en la nube para Frontier, la plataforma empresarial de OpenAI. Además, la compañía ampliará en 100.000 millones de dólares su acuerdo previo con AWS, que contemplaba 38.000 millones en servicios de computación durante ocho años.

El desembolso de Amazon comenzará con 15.000 millones de dólares, mientras que los 35.000 millones restantes se invertirán en los próximos meses cuando se cumplan determinadas condiciones.

La compañía también profundizó su colaboración con Nvidia. OpenAI se comprometió a utilizar 3 gigavatios de capacidad dedicada para inferencia y 2 gigavatios para entrenamiento en los sistemas Vera Rubin de Nvidia, ampliando una relación centrada en infraestructura para modelos avanzados.

Infraestructura, competencia y proyecciones

OpenAI también indicó que la demanda de IA requiere mayores niveles de cómputo, distribución y capital. La empresa prevé un gasto total en infraestructura de hasta 600.000 millones de dólares hacia 2030. También proyecta que sus ingresos totales superarán los 280.000 millones de dólares en 2030, con aportes similares de sus divisiones de consumo y empresarial.

La nueva valoración incrementa la participación de la Fundación OpenAI a más de 180.000 millones de dólares, fortaleciendo su capacidad de financiamiento filantrópico. En paralelo, la compañía enfrenta una competencia creciente de Google y Anthropic en el mercado de inteligencia artificial, tanto en consumo como en soluciones empresariales.