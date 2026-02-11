Las recientes adquisiciones de las operaciones de Telefónica en Chile, Ecuador y Colombia por parte de Millicom (y con la ayuda de NJJ en Chile) cambiaron el mapa de las telecomunicaciones en la región y abrieron interrogantes sobre la continuidad de la marca «Movistar» (propiedad de la española Telefónica) en esos mercados. Aunque las ventas ya se concretaron, no existe un anuncio oficial que confirme un cambio inmediato de nombre en los tres países.

En Ecuador, la compra de Telefónica Ecuador se cerró el 30 de octubre de 2025 por 380 millones de dólares. En Chile, la operación se formalizó el 10 de febrero de 2026, mediante una sociedad controlada en un 51 % por el fondo francés NJJ y en un 49 % por Millicom, que asumió la gestión desde el primer día. En Colombia, el grupo avanzó en la toma de control de la filial local como parte de su expansión regional.

Movistar y el historial de Millicom en la región

La trayectoria de Millicom en Latinoamérica muestra una tendencia a consolidar sus activos bajo la marca «Tigo», aunque sin plazos uniformes. En Panamá, tras la adquisición de la filial de Telefónica en 2019, la operación pasó a llamarse Tigo en 2020. En Paraguay, Honduras, Guatemala y El Salvador, las marcas previas desaparecieron progresivamente luego de compras o procesos de integración.

Millicom compró Telefónica en Panamá y mató la marca Movistar pasándola a Tigo.

En Colombia, la fusión entre Tigo y UNE derivó primero en la marca TigoUNE y años después en la simplificación a Tigo. Ese antecedente evidenció que la unificación comercial puede extenderse durante un período prolongado.

Sin embargo, los procesos recientes no muestran un calendario común. En Uruguay, donde Millicom anunció en octubre de 2025 la compra de Movistar, la identidad comercial original continúa visible mientras avanzan las etapas societarias y regulatorias.

Ecuador fija condiciones antes del cambio de marca

El caso ecuatoriano es el único en el que la compañía detalló públicamente requisitos técnicos antes de adoptar la marca Tigo. Millicom informó a la prensa local que priorizará la mejora de la red, incluida la reducción de saturación de celdas, el cierre de zonas sin cobertura y el refuerzo de infraestructura.

El plan contempla una inversión adicional de 350 millones de dólares en cinco años, con despliegue de nuevos puntos de cobertura y expansión de tecnología 5G. La empresa indicó que los clientes conservarán su número, contratos y planes vigentes durante la transición.

En Chile y Colombia no se comunicó un cronograma para eventuales cambios de marca. Por ahora, las operaciones continúan bajo el nombre Movistar mientras se desarrollan los procesos de integración derivados de las adquisiciones. Así que, viendo el panorama actual y lo que ha ocurrido en otras compras de Millicom en nuestra región, es muy probable que «Movistar» sea reemplazada por «Tigo», pero con distintos tiempos que dependen de la situación con la que Millicom (y sus socios) se enfrenta en cada país que arriba, tanto técnica como regulatoriamente.