Solo días después del anuncio del Magic8 Lite en Chile, HONOR se puso serio y comenzó la venta de su más reciente gama alta: Magic8 Pro ya está en nuestro país. Por ahora, Entel y Falabella son las primeras tiendas que lo estarían comercializando en línea, aunque el e-commerce oficial de HONOR ya publicó el teléfono.

¿Cuál es el precio? $1.499.990 CLP en HONOR Store y Falabella. Y Entel, lo tiene un poco más barato: $1.469.990 CLP para venta general y $1.429.990 CLP para clientes de este operador móvil. Eso sí, solo en un color, el negro, y en una versión de almacenamiento: 512 GB. Por ahora, no hay datos confirmados de si llegará en colores Sunrise Gold o Sky Cyan.

¿Qué tiene de bueno Magic8 Pro?

HONOR Magic8 Pro se posiciona como un smartphone de gama alta gracias a una combinación de potencia, diseño y tecnologías avanzadas. El equipo tiene una pantalla OLED de 6,71 pulgadas con resolución FHD+ (1.256 x 2.808 píxeles), capaz de mostrar hasta 1,07 mil millones de colores y alcanzar un brillo máximo HDR de 6.000 nits. Además, el panel está protegido por el cristal HONOR NanoCrystal Shield, reforzando su resistencia en el uso diario.

En términos de rendimiento, Magic8 Pro integra la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 840, acompañada de configuraciones de memoria que alcanzan hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, pero ya saben que a Chile no llega esa versión (solo 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento).

El módulo fotográfico es uno de los grandes protagonistas en este celular. Su cámara trasera está compuesta por un sensor teleobjetivo ultra nocturno de 200 MP con estabilización óptica y zoom óptico de 3,7x, una cámara principal de 50 MP con tecnología de píxeles grandes y una cámara ultra gran angular de 50 MP con capacidades macro. Este conjunto permite capturar imágenes de alta resolución y grabar video en calidad 4K hasta 120 cuadros por segundo, apuntando a usuarios que buscan prestaciones fotográficas avanzadas en un teléfono inteligente.

Este teléfono también destaca por su autonomía y capacidades de carga. Incorpora una batería de silicio-carbono con una capacidad de 6.270 mAh, compatible con carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de hasta 80 W. A esto se suma resistencia certificada al agua y al polvo (IP68, IP69 e IP69K), sensores avanzados y desbloqueo facial 3D, además de funcionar con MagicOS 10, basado en Android 16.