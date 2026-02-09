Finalmente, AYANEO confirmó los detalles de su próximo «Pocket Play», un teléfono inteligente con controles deslizables integrados para videojuegos que busca recuperar el formato del Xperia Play y trasladarlo al actual ecosistema de Android. Pero, ¿se acuerdan de ese teléfono de Sony Ericsson? Nosotros hace 15 años lo pudimos conocer e hicimos un video de aquel encuentro (sí, así de viejos somos).

Bueno, volviendo a AYANEO. La compañía publicó un video oficial y una ficha técnica ampliada que permiten conocer el diseño, el hardware principal y el enfoque del celular, aunque todavía sin decir su precio ni una fecha concreta de lanzamiento.

El Pocket Play es el primer smartphone de AYANEO y combina funciones completas de teléfono con un sistema de control físico oculto bajo una estructura lateral deslizante. Al abrir este mecanismo, el equipo despliega un gamepad integrado, sin necesidad de accesorios externos, orientado tanto a juegos móviles modernos como a títulos retro.

Diseño y controles del AYANEO Pocket Play

El video publicado por la compañía muestra el dispositivo desde distintos ángulos y confirma la presencia del mencionado gamepad deslizante con botones físicos y dos trackpads táctiles que sustituyen a los joysticks analógicos tradicionales. Estos trackpads permiten funciones equivalentes a un L3 y R3 y pueden alternar entre modos de joystick virtual y panel táctil.

Miren estos detalles en el clip de a continuación:

El conjunto completo incluye gatillos y botones superiores digitales, además de botones de acceso rápido. El diseño general es más grueso que el de un teléfono tradicional, un rasgo visible en las imágenes oficiales, aunque el formato mantiene dimensiones pensadas para el uso diario y su transporte en el bolsillo.

En la parte trasera, el celular viene con un módulo de doble cámara, mientras que en la parte frontal vemos una pantalla plana sin perforaciones. El lector de huellas se integra en el botón de encendido, un elemento habitual en dispositivos orientados al uso horizontal.

Pantalla, hardware y software

Según las especificaciones confirmadas, el AYANEO Pocket Play viene con una pantalla OLED de 6,8 pulgadas y resolución 2400 × 1080 píxeles, relación 20:9 y tasa de refresco de hasta 165 Hz. El panel admite también modos de 120 Hz y 144 Hz, lo que amplía las opciones de rendimiento y consumo energético.

El teléfono utiliza un MediaTek Dimensity 9300, acompañado de refrigeración activa, memoria LPDDR5 y almacenamiento UFS 4.0, aunque la compañía no especificó aún las configuraciones finales de RAM y capacidad. La batería llega a los 5.000 mAh, con carga rápida sin detallar, y el sistema operativo es Android 15.

El ecosistema de software incluye Apps propias como AYASpace, AYAHome y AYASetting, diseñadas para la gestión de juegos, controles y rendimiento. AYANEO confirmó que el Pocket Play se lanzará próximamente en Kickstarter, pero mantiene pendientes los datos de precio, disponibilidad y variantes finales.