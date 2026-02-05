Con una presentación centrada en desarrolladores externos, el Nintendo Direct Partner Showcase de febrero de 2026 dejó importantes confirmaciones de títulos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch, con anuncios de fechas concretas, nuevos ports y versiones adaptadas que ampliaron el catálogo previsto para 2026.

Entre las novedades se incluyó la llegada de producciones que hasta ahora no estaban disponibles en plataformas Nintendo, junto con títulos inéditos y reediciones técnicas. Se destacaron anuncios de Bethesda, actualizaciones de Square Enix y Capcom, además de mejoras gratuitas para juegos lanzados originalmente en la generación anterior.

Anuncios principales del Nintendo Direct

Uno de los anuncios centrales fue la confirmación de Final Fantasy VII Rebirth, que llegará a Nintendo Switch 2 el 3 de junio de 2026, como continuación directa del proyecto iniciado con Final Fantasy VII Remake Intergrade. Square Enix también fijó el estreno de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales para el 18 de junio, mientras que Paranormasight: The Mermaid’s Curse quedó programado para el 19 de febrero en Nintendo Switch.

Capcom presentó varias novedades con fechas también definidas. Resident Evil Requiem mantuvo su lanzamiento para el 27 de febrero en Switch 2 y sumó la confirmación de figuras amiibo de Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft, previstas para el tercer trimestre del año (entre julio y septiembre). A esto se agregó Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, que llegará el 13 de marzo, con una demo ya disponible.

La presentación cerró con anuncios de Bethesda, que confirmó la llegada de Fallout 4: Anniversary Edition a Switch 2 el 24 de febrero, seguido de Indiana Jones and the Great Circle, previsto para el 12 de mayo, y The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, programado para algún momento de 2026 sin fecha específica.

Ports, actualizaciones y ampliación del catálogo

Además de los estrenos, el evento incluyó actualizaciones técnicas y lanzamientos inmediatos. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition quedó disponible hoy mismo como actualización gratuita para quienes poseen la versión original. También se confirmó que Valheim llegará a Switch 2 a lo largo de 2026.

Otros títulos con fechas ya establecidas incluyen Tokyo Scramble (11 de febrero), Digimon Story: Time Stranger (10 de julio), Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (9 de julio) y Turok: Origins, previsto para el otoño norteamericano. A esto se sumó la expansión de la línea Console Archives, que incorporará clásicos como Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos y Cool Boarders durante el año.

¿Quieres ver el Nintendo Direct Partner Showcase completo? Puedes hacerlo en el siguiente video: