LG Electronics presentó en la CES 2026 a su robot doméstico «CLOiD», un dispositivo autónomo con inteligencia artificial diseñado para realizar tareas como doblar la ropa, vaciar el lavavajillas y preparar alimentos sencillos. El modelo, que forma parte de la visión corporativa «Zero Labor Home», representa la apuesta de la compañía por integrar la robótica con su ecosistema de hogar inteligente ThinQ.

El CLOiD combina hardware de asistencia física con procesamiento de lenguaje e imagen. Su estructura incluye una base con ruedas, un torso articulado y dos brazos con siete grados de libertad, capaces de realizar movimientos similares a los de un brazo humano. Cada mano incorpora cinco dedos motorizados, lo que le permite manipular objetos de diferentes tamaños en entornos domésticos como la cocina o la lavandería.

Diseño funcional y tecnología de navegación

El cuerpo del robot puede inclinarse para alcanzar objetos desde la altura de las rodillas hacia arriba. Su sistema de autonomía y navegación se deriva de la experiencia de LG en robots aspiradores y del modelo LG Q9, lo que le proporciona estabilidad y un centro de gravedad bajo para evitar caídas ante contacto con personas o mascotas.

El robot cuenta con una cabeza equipada con pantalla, cámaras, sensores y altavoces, que actúa como un centro de control inteligente móvil. Mediante voz y gestos visuales, el sistema reconoce el entorno, interpreta rutinas domésticas y ejecuta acciones como iniciar ciclos de lavado o colocar un croissant en el horno.

Ojo, y es muy importante destacar que CLOiD no es un producto final y/o que estará a la venta. La compañía en su presentación dejó en claro que es un producto en desarrollo, no para ser comercializado y que cualquiera de sus especificaciones podrían variar en el tiempo.

CLOiD y la visión de «Zero Labor Home»

Durante la feria tecnológica, LG mostró distintos escenarios en los que CLOiD realizaba tareas domésticas coordinadas con electrodomésticos conectados a la red ThinQ ON. El robot, controlado por modelos de IA denominados Vision Language Model (VLM) y Vision Language Action (VLA), convierte información visual y verbal en acciones físicas, como abrir una puerta o trasladar objetos entre habitaciones.

La compañía también presentó su nuevo componente LG Actuator AXIUM, diseñado para mejorar la eficiencia y precisión de los movimientos robóticos. Estos actuadores se consideran una pieza estratégica en el desarrollo de lo que LG denomina «Inteligencia Física», orientada a la automatización del hogar mediante robots con capacidades motoras avanzadas.

LG adelantó que seguirá desarrollando robots con funciones prácticas y que extenderá la robótica a sus electrodomésticos, como refrigeradores con puertas automáticas. Con ello, la empresa busca consolidar su concepto de hogar impulsado por IA, en el que las tareas rutinarias sean ejecutadas de forma autónoma por sistemas integrados.