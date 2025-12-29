La empresa Epilogue anunció el lanzamiento del SN Operator, un dispositivo USB que permite ejecutar y respaldar juegos originales de SNES y Super Famicom directamente en tu computador, sin necesidad de la consola original. El periférico, que se pondrá en preventa el 30 de diciembre por $59,99 dólares, llegará al mercado en abril de 2026. Con esto, los usuarios podrán conservar y jugar sus cartuchos físicos en PC, Mac o dispositivos portátiles como la Steam Deck, utilizando emuladores compatibles.

El SN Operator funciona con la aplicación Playback, desarrollada también por Epilogue, que integra un emulador de Super Nintendo y permite gestionar partidas guardadas, realizar copias de seguridad y autenticar los cartuchos para verificar su legitimidad. Los archivos de respaldo se almacenan en el ordenador, ofreciendo una alternativa frente al deterioro físico de los cartuchos antiguos.

Además, la App sincroniza automáticamente las partidas entre el computador y consola, admite juego cooperativo local, soporte para controladores modernos y compatibilidad con plataformas de logros como RetroAchievements. Los usuarios que prefieran pueden utilizar otros emuladores, ya que el dispositivo no limita el software empleado.

La conservación de hardware SNES

El equipo incluye funciones adicionales como detección de cartuchos falsificados, respaldo de datos en dos clics y soporte para accesorios originales, entre ellos el Super Scope y el SNES Mouse, sustituidos por el mouse del computador. También es compatible con chips especiales presentes en algunos títulos, como Super FX, SA-1 o DSP.

Fabricado con carcasa de policarbonato transparente, el SN Operator incorpora protección contra sobrecorriente, resistencia a descargas electrostáticas y guías físicas que aseguran una correcta inserción de los cartuchos. Está diseñado para sistemas Windows, macOS, Linux y dispositivos portátiles como Steam Deck, ASUS ROG Ally o Raspberry Pi.

Epilogue, conocida por su anterior GB Operator para juegos de Game Boy, amplía así su línea de productos centrados en la preservación digital de consolas clásicas. La compañía indicó que planea desarrollar versiones futuras para otros sistemas de Nintendo, incluyendo el NES.