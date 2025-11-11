La gran «G» anunció que implementará nuevas medidas para frenar el consumo excesivo de batería causado por ciertas aplicaciones en dispositivos Android. A partir del 1 de marzo de 2026, las Apps que mantengan el teléfono activo durante largos periodos sin una razón válida serán penalizadas en la Play Store con advertencias visibles y menor visibilidad en sus listados.

El cambio se basa en un nuevo parámetro técnico denominado «excessive partial wake locks», desarrollado junto a Samsung. Este sistema detecta cuándo una aplicación impide que el equipo entre en modo de suspensión para realizar tareas en segundo plano, una de las principales causas del drenaje energético.

Advertencias y sanciones por alto consumo de batería

Según los lineamientos de Android Developers, una sesión se considerará excesiva si una App mantiene al dispositivo despierto por más de dos horas acumuladas en un periodo de 24 horas, salvo en casos de procesos que aporten beneficios claros al usuario, como la reproducción de audio o transferencias de datos iniciadas manualmente.

Si más del 5% de las sesiones de usuario superan ese umbral en los últimos 28 días, la aplicación quedará marcada como problemática. En esos casos, su ficha en la Play Store incluirá un aviso que dirá: «Esta app puede usar más batería de lo esperado debido a alta actividad en segundo plano». Además, podrá ser excluida de secciones destacadas y recomendaciones, afectando directamente su alcance.

Así luce la futura advertencia en la Play Store.

La nueva medida es parte del conjunto de métricas de calidad técnica que Google exige a los desarrolladores para mantener la visibilidad de sus aplicaciones. Hasta ahora, esos indicadores consideraban la tasa de fallos o bloqueos, pero ahora también incluirán la eficiencia energética como criterio clave.

Un estándar más estricto para los desarrolladores

Durante la fase beta, Google ajustó el algoritmo de detección en colaboración con Samsung, basándose en datos reales de uso y consumo. Los desarrolladores podrán revisar los resultados en el panel Android Vitals, que ofrece un desglose detallado de los «wake locks» por nombre y duración, lo que facilita detectar y corregir los procesos que más energía consumen.

Esta política busca incentivar la creación de aplicaciones más eficientes y transparentes con el usuario. Google adelantó que los desarrolladores ya pueden acceder a la nueva métrica para identificar y resolver problemas antes de la entrada en vigor de las sanciones el próximo año.