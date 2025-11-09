Dos exempleados de Meta presentaron a «Stream», un anillo inteligente creado por su nueva startup Sandbar, que busca transformar la forma en que las personas registran ideas o interactúan con asistentes de voz. El dispositivo, disponible en preventa desde $249 dólares y con envíos programados para el verano de 2026 en Estados Unidos, promete ofrecer una experiencia privada y natural para «capturar pensamientos en el momento» sin depender del teléfono.

El Stream Ring (ese es su nombre completo) permite grabar y transcribir notas de voz con solo presionar su superficie táctil, que activa un micrófono diseñado para funcionar incluso con susurros. Los usuarios pueden hablarle al anillo y ver las transcripciones organizadas automáticamente en la App Stream, disponible en iOS. Además, el dispositivo incluye controles hápticos y gestuales para manejar música: tocar una vez pausa o reanuda, dos veces avanza de canción, y deslizar ajusta el volumen.

Un ‘mouse para la voz’ con IA

Según sus fundadores, Mina Fahmi y Kirak Hong, ambos exingenieros vinculados a la compañía CTRL-Labs y que fue comprada por Meta en 2019, la idea surgió como una alternativa más ergonómica e intuitiva frente a micrófonos o dispositivos portátiles siempre activos. Fahmi explicó que buscaban una forma de registrar ideas sin interrumpir momentos cotidianos, como caminar o viajar, cuando el teléfono no resulta práctico.

La empresa describe a Stream como una «extensión del yo» impulsada por inteligencia artificial. Su función más singular es el Inner Voice, una voz sintética personalizada a partir del tono del usuario, que permite mantener conversaciones con el asistente como si se tratara de un diálogo interno. A través de esta interfaz, el sistema formula preguntas o sugerencias para ayudar a desarrollar ideas o planificar tareas.

Diseño y privacidad como pilares de Stream

El anillo, fabricado con aluminio y resina, es resistente al agua y se carga mediante un adaptador USB-C. Ofrece autonomía «para todo el día» (según la compañía) y se conecta por Bluetooth. Sandbar —también— afirma que el micrófono no está siempre activo y que los datos permanecen cifrados tanto en almacenamiento como en transmisión. La compañía insiste en que no comercializa información personal y que los usuarios pueden eliminar sus datos en cualquier momento.

El software cuenta con una versión gratuita con notas ilimitadas y otra Pro, de $10 dólares mensuales, que amplía las interacciones y da acceso anticipado a nuevas funciones. Stream fue financiado con 13 millones de dólares de fondos de riesgo y busca posicionarse como una alternativa de hardware más discreta frente a los collares o pines con IA que ya compiten en el mercado.