La empresa de robótica 1X Technologies, con sede en Palo Alto, inició la preventa de «Neo», su primer robot humanoide diseñado para realizar tareas del hogar y asistir a los usuarios en su vida diaria. Con un precio de $20.000 dólares, el dispositivo busca convertirse en el primer modelo comercial disponible para consumidores y estará listo para su distribución en 2026. Su lanzamiento supone un importante avance hacia la integración de robots con apariencia y comportamiento humano en entornos domésticos.

Neo mide 1,67 metros, pesa 30 kilos y puede operar durante unas cuatro horas por carga. Equipado con motores de alta densidad de torque y un sistema propio llamado Tendon Drive, puede mover objetos con precisión y realizar movimientos suaves y seguros alrededor de las personas. Su estructura, fabricada con polímeros flexibles y revestida de tela lavable, le permite manipular objetos con destreza similar a la humana, levantar hasta 70 kilos y desplazarse por diferentes superficies, incluso escaleras.

El robot integra conectividad Wi-Fi, Bluetooth y 5G, y responde a comandos de voz o desde una App móvil. Entre sus funciones iniciales están el abrir puertas, recoger objetos, apagar luces y realizar tareas básicas como ordenar habitaciones o doblar ropa. Con actualizaciones de software, irá ampliando sus capacidades a medida que aprenda de la interacción con los usuarios.

Privacidad y control en el modo experto de Neo

Una de las particularidades de Neo es su ‘modo experto’, que permite a un operador humano de 1X controlar el robot de forma remota mediante un casco de realidad virtual cuando el sistema necesita asistencia para ejecutar tareas complejas. Este modo requiere autorización previa del propietario, quien puede programar las sesiones, delimitar zonas prohibidas y difuminar personas en la transmisión de video. Sin embargo, el procedimiento implica que un empleado pueda ver el interior del hogar, lo que plantea interrogantes sobre privacidad y seguridad.

El director ejecutivo de 1X, Bernt Børnich, defendió el modelo afirmando que el acceso a datos reales es esencial para que el sistema mejore su autonomía. «Si no tenemos sus datos, no podemos hacer que el producto sea mejor», explicó. Aun así, críticos señalan que el costo del robot y las implicaciones de permitir acceso remoto a la vivienda podrían limitar su adopción inicial.

Neo estará disponible en colores gris, marrón oscuro y beige. Además de la compra directa, 1X ofrecerá una suscripción mensual de $499 dólares. Las primeras unidades se enviarán en Estados Unidos durante 2026, con expansión internacional prevista para 2027.