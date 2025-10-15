En un evento realizado para la prensa tecnológica y gamer, Sandisk anunció la llegada de su nueva WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnología PCIe Gen 5.0. Se trata de una nueva generación de SSD interna que ofrece velocidades de hasta 14.900 MB/s y capacidades de hasta 4 TB, diseñada para videojugadores, creadores de contenido y profesionales que buscan rendimiento y fiabilidad.

Según la compañía, la WD_BLACK SN8100 PCIe Gen 5.0 ofrece más del 100% de eficiencia energética que las SSD de alto rendimiento Gen 4.0 de Sandisk y presentan a la Gen 5.0 como la próxima evolución de la interfaz PCIe, que ofrece hasta el doble de capacidad de rendimiento que su antecesora.

Especificaciones de la WD_BLACK SN8100 NVMe

Velocidades SSD PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 para rendimiento ultrarrápido en videojuegos y flujos de trabajo.

Hasta 14.900 MB/s de lectura, 14.000 MB/s de escritura y más de 2.300.000 IOPS de rendimiento aleatorio (modelos de 2 TB y 4 TB) — el doble de mejora en rendimiento de lectura que las unidades SSD Gen 4.0 de Sandisk.

Más del 100% de eficiencia energética que PCIe Gen 4, con potencia operativa promedio de 7 W o menos.

Hasta 2.400 TBW de resistencia (modelo de 4 TB), ideal para videojuegos intensos, edición de video y aplicaciones de IA.

Capacidad para manejar videojuegos, proyectos y conjuntos de datos de gran tamaño, con espacio suficiente para ampliar las aplicaciones basadas en IA y las bibliotecas de videojuegos.

La WD_BLACK SN8100 NVMe SSD en versiones de 1 TB a 4 TB —sin disipador térmico— ya está disponible con precios a partir de $219.900 CLP para la versión de 1 TB de almacenamiento.