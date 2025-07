Después de años como personaje secundario, el dueño de la tienda de cómics más conocido de Pasadena será el protagonista de una nueva serie. HBO Max aprobó oficialmente el spin-off «Stuart Fails to Save the Universe», una comedia de ciencia ficción centrada en Stuart, interpretado nuevamente por Kevin Sussman, personaje recurrente en «The Big Bang Theory».

El proyecto, anunciado por primera vez en desarrollo en abril de 2023, cuenta con la participación de Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn como creadores y productores ejecutivos. A diferencia de entregas anteriores del universo Big Bang, esta nueva serie apuesta por una narrativa que mezcla viajes entre realidades alternativas, humor y efectos visuales hechos por computador (CGI).

Un accidente multiversal protagonizado por Stuart

La historia arranca cuando Stuart rompe accidentalmente un artefacto creado por Sheldon y Leonard, lo que provoca una catástrofe multiversal. Su misión será restaurar la realidad, acompañado por su novia Denise (Lauren Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie), personaje conocido por su peculiar rivalidad con Sheldon.

Durante esta particular travesía, el grupo se cruzará con versiones alternativas de los personajes clásicos de la serie original, una fórmula que deja abierta la posibilidad de apariciones especiales por parte del elenco principal de The Big Bang Theory, aunque no se han confirmado nombres.

La comedia marca la cuarta serie dentro de esta franquicia, después de los shows, «Young Sheldon», y «Georgie & Mandy’s First Marriage». El enfoque ahora se traslada al género fantástico, un terreno poco habitual para Lorre, quien admitió buscar algo que lo sacara de su zona de confort.

Ciencia ficción, humor y nostalgia

El proyecto fue desarrollado durante más de dos años en Warner Bros. Television. En ese tiempo, se firmaron acuerdos con el reparto principal y se escribieron al menos diez guiones antes de obtener luz verde. También se realizaron lecturas informales para pulir el tono de la serie.

La decisión de combinar mitología sci-fi con comedia apunta a un giro narrativo respecto a las anteriores entregas, aunque mantiene vínculos con el espíritu original de la franquicia. Desde la producción se señaló que la serie apelará al tipo de contenido que los propios personajes del universo Big Bang disfrutarían (o debatirían), al tiempo que ofrece una experiencia completamente distinta a lo ya visto.