Después de concluir su trabajo en «Wicked», el director Jon M. Chu firmó un acuerdo para liderar la próxima película ‘live action’ inspirada en «Hot Wheels». El proyecto está siendo desarrollado por Warner Bros. Pictures en conjunto con Mattel Studios y Bad Robot, la productora de J.J. Abrams. La película aún no tiene detalles de trama revelados, pero estará basada en la reconocida línea de autos de juguete creada por Mattel en 1968.

El guion estará a cargo de Juel Taylor y Tony Rettenmaier, el dúo responsable de cintas como «Creed II» y «They Cloned Tyrone». Ambos trabajarán bajo la producción conjunta de Bad Robot, Electric Somewhere —la productora de Chu— y Mattel Studios. Michael Bostick también figura entre los productores, mientras que el desarrollo está supervisado por ejecutivos de las tres compañías involucradas.

La participación de Chu es una nueva colaboración con Warner Bros., luego de sus exitosas películas «Crazy Rich Asians» e «In the Heights». En paralelo, el cineasta mantiene múltiples proyectos en desarrollo, incluido un musical animado basado en «Oh, the Places You’ll Go!» de Dr. Seuss y una adaptación de «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat».

Hot Wheels acelera hacia la gran pantalla

El presidente de Mattel Studios, Robbie Brenner, destacó el perfil del director como ideal para plasmar la esencia de Hot Wheels, al resaltar su capacidad para crear mundos visualmente elaborados y narrativas memorables. En su declaración, Brenner señaló que el equipo reunido posee las herramientas necesarias para capturar el espíritu de la marca, profundamente enraizado en la cultura automovilística.

Por su parte, Chu comentó que Hot Wheels siempre representó algo más que velocidad: habló de imaginación, conexiones y juego. Afirmó que llevar esa energía al cine representa una gran oportunidad y expresó entusiasmo por colaborar con Warner Bros., Mattel y Bad Robot en esta nueva producción.