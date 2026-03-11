Looking Glass es la empresa detrás de Musubi, un marco digital que convierte fotografías y videos en hologramas tridimensionales visibles sin gafas especiales. El dispositivo se lanzó mediante una campaña en Kickstarter con un precio de $149 dólares y envíos previstos para junio de 2026.

El equipo funciona como un marco fotográfico de 7 pulgadas que reproduce imágenes y clips de video en tres dimensiones dentro de la pantalla. Para generar el efecto holográfico, el contenido debe convertirse previamente mediante una aplicación gratuita para PC y Mac, que utiliza técnicas de aprendizaje automático para reconstruir la profundidad a partir de imágenes o videos convencionales. Los archivos convertidos se transfieren al equipo mediante USB-C, sin necesidad de conexión a Internet, servicios en la nube o suscripciones.

La tecnología holográfica de Musubi

El sistema utiliza Hololuminescent Display (HLD), una tecnología desarrollada por Looking Glass que combina capas de visualización 2D con un volumen holográfico para crear una sensación de profundidad visible desde múltiples ángulos. Este desarrollo ya se empleaba en pantallas de mayor tamaño destinadas a señalización digital y aplicaciones empresariales, y ahora se integra en un producto dirigido al consumidor.

Según la empresa, el dispositivo puede almacenar hasta 1.000 imágenes holográficas o clips de video de hasta 30 segundos, que se reproducen automáticamente en loop. El usuario también puede avanzar manualmente entre los contenidos mediante controles ubicados en la parte posterior del marco.

Las imágenes se convierten en hologramas a partir de fotografías o videos existentes que capturaste con cualquier cámara, incluso la de tu celular. El software permite conservar el fondo original o eliminarlo para destacar únicamente el sujeto principal dentro del efecto tridimensional.

Diseño y funcionamiento

El marco funciona de forma independiente y no incluye Wi-Fi ni Bluetooth. Una vez subido el contenido desde el computador, puede reproducirse sin conexión. Además, integra una batería recargable de 2.000 mAh que permite hasta tres horas de uso inalámbrico y, si necesitas funcionamiento continuo, lo enchufas a la corriente con su adaptador.

También incluye un parlante integrado para reproducir audio en los clips de video compatibles. El contenido se muestra en formato vertical 9:16, orientación para la que el dispositivo está diseñado.