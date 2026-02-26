Google anunció el lanzamiento de Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes impulsado por Gemini 3.1 Flash Image, que desde hoy reemplaza a las versiones anteriores en la mayoría de sus productos. La actualización mezcla funciones avanzadas del modelo ‘Pro’ con mayor velocidad de procesamiento, lo que amplía su disponibilidad en la app de Gemini, el Buscador y herramientas para desarrolladores.

Recordemos que la compañía presentó por primera vez Nano Banana en agosto de 2025 y, en noviembre, introdujo Nano Banana Pro con mejoras en calidad y control creativo. Ahora, la nueva versión unifica esas funciones en un único sistema que prioriza rapidez sin prescindir de fidelidad visual ni precisión en las instrucciones.

Nano Banana 2: más velocidad con funciones avanzadas

Según Google, el modelo integra el conocimiento del mundo real del sistema Gemini y puede apoyarse en información e imágenes obtenidas mediante búsqueda web para representar con mayor exactitud objetos y contextos. Esto permite crear infografías, diagramas y visualizaciones de datos con mayor precisión.

Entre las mejoras técnicas, Nano Banana 2 admite resoluciones desde 512 píxeles hasta 4K y distintos formatos de aspecto. También puede mantener la consistencia de hasta cinco personajes y la fidelidad de 14 objetos dentro de un mismo flujo de trabajo, una función orientada a la creación de historias visuales o guiones gráficos.

El modelo también incorpora renderizado de texto más preciso dentro de las imágenes, incluida la posibilidad de traducir y localizar contenidos gráficos. Google señaló que la versión actual mejora el seguimiento de instrucciones complejas y ofrece texturas más definidas e iluminación más detallada en comparación con entregas anteriores.

Integración en Gemini, Search y más

Nano Banana 2 se convirtió en el generador de imágenes predeterminado en la app Gemini para los modos Fast, Thinking y Pro. En el caso de los suscriptores de Google AI Pro y Ultra, la compañía mantiene el acceso a Nano Banana Pro para tareas especializadas mediante opciones adicionales dentro de la aplicación.

El modelo también pasó a ser el predeterminado en Search (búsqueda), tanto en AI Mode como en Google Lens, con disponibilidad en 141 países a través de la app y navegadores móviles y de escritorio. En el entorno creativo Flow, reemplazó a la versión anterior como opción estándar.

Y finalmente, para desarrolladores, Google habilitó una vista previa mediante Gemini API, Vertex AI, AI Studio y la herramienta Antigravity. Todas las imágenes generadas incorporan la marca de agua SynthID y son compatibles con los estándares C2PA Content Credentials. La empresa aprovechó para contar que la función de verificación SynthID en la app Gemini superó los 20 millones de usos desde su lanzamiento en noviembre.