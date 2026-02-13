¡Vaya que nos dejó sorpresas Sony con su State of Play! Realizado ayer y con una transmisión de más de una hora, la compañía junto con sus socios confirmaron nuevos proyectos para PlayStation 5, fechas de lanzamiento y demos jugables. El evento incluyó dos anuncios vinculados a God of War, el regreso de Castlevania, la llegada de Metal Gear Solid 4 a consolas actuales y actualizaciones sobre títulos previstos para los próximos meses.

La presentación cerró con la confirmación de un remake de la trilogía original de God of War, actualmente en desarrollo en Santa Monica Studio. Además, el estudio lanzó ese mismo día God of War: Sons of Sparta, un spin-off de acción lateral en 2D desarrollado junto a Mega Cat Studios y disponible desde el 12 de febrero en PS5.

Otros regresos destacados del State of Play

Konami tuvo una presencia central. La compañía anunció Castlevania: Belmont’s Curse, una nueva entrega en 2D desarrollada con Evil Empire y Motion Twin, prevista para 2026. También confirmó Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, que incluirá Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Peace Walker y Ghost Babel, con lanzamiento el 27 de agosto de 2026.

Capcom presentó novedades de Pragmata, que llegará el 24 de abril, y un nuevo tráiler de Resident Evil: Requiem, cuyo estreno está fijado para el 27 de febrero. Además, se mostró Silent Hill: Townfall, un spin-off en primera persona que se lanzará este año.

Entre los anuncios con fecha confirmada figura Beast of Reincarnation, de Game Freak, que saldrá el 4 de agosto de 2026. Marvel Tokon: Fighting Souls llegará el 6 de agosto con nuevos personajes de X-Men. Por su parte, Saros, de Housemarque, se estrenará el 30 de abril, mientras que Marathon lanzará el 5 de marzo y celebrará una prueba abierta del 26 de febrero al 2 de marzo.

También se confirmó el lanzamiento en PC de Death Stranding 2: On the Beach el 19 de marzo, con mejoras técnicas y compatibilidad con DualSense.

Nuevas entregas, remasterizaciones y contenido adicional

El evento incluyó el anuncio de Legacy of Kain: Defiance Remastered, disponible el 3 de marzo, y Legacy of Kain: Ascendance, que llegará el 31 de marzo como precuela en formato 2D. Ubisoft lanzará Rayman: 30th Anniversary Edition el 13 de febrero en PS5.

Además, Ghost of Yōtei Legends se incorporará el 10 de marzo como actualización gratuita con cooperativo para cuatro jugadores. Dead or Alive 6 Last Round se publicará el 25 de junio junto con una edición gratuita, y Koei Tecmo adelantó un nuevo proyecto por el 30.º aniversario de la saga.

Entre las nuevas propiedades se encuentran Project Windless, RPG de acción ambientado en el universo de The Bird That Drinks Tears; Crimson Moon, previsto para este año; Rev. Noir, nuevo JRPG de Konami; y un juego de acción basado en John Wick para PS5, sin fecha confirmada.