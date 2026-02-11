Los usuarios del buscador de Google ahora pueden solicitar la eliminación de imágenes sexuales no consensuadas y reforzar el control sobre los datos personales sensibles que aparezcan en los resultados. La nueva herramienta simplifica el proceso de denuncia desde la propia imagen que ves en los resultados y mejora las funciones de «Resultados sobre ti» para monitorear información privada.

El anuncio se realizó en el marco del Safer Internet Day e incorpora cambios tanto en la forma de reportar contenido íntimo como en el seguimiento de datos personales dentro de la búsqueda de Google.

Cómo denunciar imágenes sexuales

A través de un reporte que deberás llenar; este se inicia desde la imagen que quieres pedir que sea retirada de Google en la sección de búsqueda. Al pulsar el menú «Más» y seleccionar «Retirar resultado», debes elegir la opción «Muestra una imagen mía de índole sexual». El sistema te permitirá especificar si se trata de una imagen real compartida sin consentimiento o de una imagen falsa generada con inteligencia artificial que utiliza tu apariencia.

También es posible incluir varias imágenes en una misma solicitud, en lugar de denunciarlas una por una. Y tras terminar el proceso, se muestran enlaces a organizaciones que ofrecen apoyo emocional y/u orientación legal.

Además, la plataforma te deja activar protecciones continuas. Quienes soliciten la retirada de imágenes pueden pedir que se eliminen automáticamente duplicados que se suban en el futuro y que se filtren fotos relacionadas en búsquedas similares posteriores.

El estado de cada solicitud puede consultarse en la página «Resultados sobre ti», donde se centralizan los pedidos enviados a través de la Búsqueda. Cuando se toma una decisión, el usuario recibe una notificación por correo electrónico. Si el contenido cumple las políticas, su estado aparece como «Aprobada».

Y ojo, algo muy importante que debes saber: la retirada de la imagen desde Google, elimina únicamente el resultado en el buscador, pero no borra el contenido desde el sitio web original.

Para utilizar la herramienta es necesario iniciar sesión en una cuenta de Google y añadir la información que se desea monitorear. Una vez confirmados los datos, el sistema analiza automáticamente los resultados de búsqueda y envía alertas cuando detecta coincidencias, lo que permite empezar el proceso de retirada.