La venta del dominio AI.com por 70 millones de dólares es una de las transacciones más altas registradas en el mercado de nombres de dominios e inmediatamente quedó asociada al lanzamiento de una nueva plataforma de inteligencia artificial que se presentará durante el Super Bowl LX. El dominio fue comprado por Kris Marszalek, fundador y director ejecutivo de Crypto.com.

Esta venta dejó a AI.com como el dominio más caro del que se tenga registro público, de acuerdo con datos citados por intermediarios del sector. El precio duplicó el récord anterior establecido por la venta de Voice.com, y se cerró antes de la puesta en marcha del proyecto, prevista para el mismo día del evento deportivo. El lanzamiento estará acompañado por un anuncio televisivo que será emitido en la final del torneo de fútbol americano.

Compra y lanzamiento de AI.com

El proyecto asociado a AI.com se presentó como una plataforma que ofrecerá a los usuarios un agente de inteligencia artificial autónomo, diseñado para ejecutar tareas digitales en nombre de las personas. Entre las funciones mencionadas se incluyen la gestión de agendas, la automatización de flujos de trabajo y la realización de acciones en línea a partir de instrucciones directas del usuario.

Según la información oficial publicada, el acceso inicial al servicio será gratuito, con planes de suscripción para funciones avanzadas y mayores límites de uso. Los usuarios deberán crear un nombre de usuario y un identificador para su agente antes de comenzar a utilizarlo. La compañía también indicó que evalúa la incorporación de nuevas áreas, como integraciones con servicios financieros y otros productos basados en agentes.

La compra del dominio y la campaña publicitaria se financiaron de manera independiente a las operaciones principales de Crypto.com, aunque Marszalek lidera ambos proyectos. El ejecutivo sostuvo que el objetivo del proyecto es construir una red amplia de agentes que puedan mejorar sus capacidades a través del uso continuo, una visión que se alinea con el creciente interés de la industria tecnológica por los sistemas de IA capaces de actuar de forma autónoma.