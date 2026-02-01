¡Un logro sin precedentes, el informado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)! Científicos de esta institución pudieron eliminar por completo tumores de cáncer de páncreas en distintos tipos de ratón mediante una terapia combinada de tres fármacos que también evitó la aparición de resistencia al tratamiento. Los resultados, publicados en la revista científica PNAS, resultan relevantes porque el desarrollo de resistencia limita la eficacia de los tratamientos actuales contra esta enfermedad.

El trabajo se centró en el adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC), la forma más frecuente del cáncer de páncreas, caracterizada por mutaciones en el gen KRAS, presentes en alrededor del 90 % de los pacientes. Aunque en los últimos años se aprobaron fármacos dirigidos contra esta vía molecular, su efecto suele ser transitorio, ya que los tumores activan rutas alternativas para seguir creciendo.

Terapia triple contra el cáncer de páncreas

La estrategia del grupo liderado por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, consistió en bloquear la señalización de KRAS en tres puntos distintos de forma simultánea. Para ello, los investigadores combinaron el inhibidor experimental daraxonrasib, el fármaco afatinib, aprobado para ciertos tipos de cáncer de pulmón, y el degradador proteico SD36, dirigido contra la proteína STAT3, implicada en los mecanismos de resistencia tumoral.

La terapia se probó en tres modelos animales: ratones genéticamente modificados para desarrollar PDAC, modelos con tumores implantados directamente en el páncreas y modelos con tumores humanos trasplantados en ratones inmunodeprimidos. En todos los casos, los tumores desaparecieron por completo y no reaparecieron durante al menos 200 días tras finalizar el tratamiento.

Además de la eliminación tumoral, los investigadores observaron que la combinación fue bien tolerada. Los animales tratados no presentaron toxicidades significativas ni alteraciones relevantes en peso corporal, parámetros sanguíneos u órganos vitales en comparación con los grupos de control.

Resultados preclínicos y próximos pasos

Los autores de este notable avance científico indicaron que estos resultados se obtuvieron únicamente en modelos animales y que todavía no es posible iniciar ensayos clínicos con esta combinación terapéutica en humanos. Indicaron que será necesario optimizar los fármacos y evaluar su seguridad antes de considerar estudios en pacientes.

El estudio identificó a STAT3 como una vía clave que los tumores activan cuando se bloquean otras rutas dependientes de KRAS, lo que explica por qué la inhibición simultánea de las tres vías evitó la reaparición del cáncer en los modelos analizados.